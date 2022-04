Großer Auftritt: Dieser Vize-Weltmeister genießt die Fußball-Rente

Der ehemalige Oranje-Star und Champions-League-Sieger von 2010, Wesley Sneijder, nahm an einem Charitymatch zugunsten der Kriegs-Opfer in der Ukraine in seiner Heimatstadt Utrecht teil. Dass der 37-Jährige die Abstinenz vom Leistungssport in vollen Zügen genießt, war dabei offen ersichtlich.

Zuschauer im nach dem früheren Weltklasse-Mittelfeldspieler benannten Sportpark Wesley Sneijder rieben sich verwundert die Augen.

Ex-Oranje-Star Wesley Sneijder zeigt sich deutlich verändert

Denn der Vize-Weltmeister von 2010 genießt offenbar die Vorzüge als Fußball-Rentner und wirft lästige Fitnessvorschriften und Trainingspläne über Bord. Einige Kilos hat der Niederländer bereits zugelegt.

Dass nicht alle Fußballer nach ihrer Profi-Karriere weiterhin akribisch ihren Körper auf Wettkampfniveau halten, ist nichts Besonderes. Im Falle Sneijder ist aber zumindest bemerkenswert, dass er seine Karriere erst 2019 in Katar beendet hatte.

Sneijder (134 Länderspiel) war jahrelang eine feste Größe sowohl in seinen Vereinen als auch in der niederländischen „Elftal“. So erreichte er mit Oranje im Jahr 2010 das WM-Finale gegen Spanien und war einer der überragenden Spieler im Team von Bert van Marwijk.

Wesley Sneijder gewann mit Inter Mailand die Champions League

Im selben Jahr gewann Sneijder, der in seinem Buch auch von Alkoholproblemen während seiner Karriere berichtet hat, unter Trainer Mourinho die Champions League mit Inter Mailand und wurde Vierter bei der Wahl zum Balon d’Or.

Er spielte auch für Ajax Amsterdam, Real Madrid, Galatasaray Istanbul und OGC Nizza. Nur in Frankreich gewann Sneijder nicht den Meistertitel.