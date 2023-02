Nach geplatztem Union-Deal: Wechselt Isco jetzt in die Premier League?

Er war bereits zum Medizincheck in Berlin, doch der Mega-Deal kam in letzter Sekunde doch nicht zustande. Nach der gescheiterten Einigung mit Union scheint nun ein anderer Klub Interesse an Ex-Real-Madrid-Star Isco angemeldet zu haben.

Laut einem Bericht der englischen Zeitung „The Times“ soll der Premier-League-Klub FC Everton an einem Transfer von Isco interessiert sein. Nachdem der abstiegsgefährdete Klub auch am Deadline-Day keinen Spieler mehr verpflichten konnte und es zudem Anthony Gordon in Richtung Newcastle zog, scheint Isco eine mögliche Verstärkung zu sein.

Premier League: Everton an Isco-Verpflichtung interessiert

Everton steht derzeit auf Tabellenplatz 19 und Trainer Frank Lampard musste nach acht sieglosen Spielen in der Liga seinen Platz räumen. Sein Nachfolger wurde Sean Dyche.

MOPO

Offenbar haben noch keine Verhandlungen zwischen Everton und Isco bzw. seinen Beratern stattgefunden. Sollten sich diese genauso schwierig gestalten wie mit Union Berlin, könnte ein Wechsel problematisch werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Nach „Schauspielerei“-Vorwürfen: Gladbach-Fans haken Kapitel Eberl ab

Nachdem Union dem 30-Jährigen keine Spielgarantie für die Europa League erteilen konnte und die Berater außerdem ein höheres Handgeld als ursprünglich vereinbart kassieren wollten, war der Deal im letzten Moment geplatzt.