Moderatorin Laura Winter, die von Radio Hamburg zu Sky gewechselt ist, ist offenbar frisch verliebt. Das zeigen Bilder der ehemaligen Partnerin von HSV-Profi Tim Leibold und ihrem neuem Schatz, der in der Bundesliga spielt und Nationalspieler ist, bei Instagram.

Laura Winter war im Oktober für ihren Traumjob von Hamburg nach München gezogen. Sie ist nun bei Sky Sport News zu sehen. Und offenbar hat sie sich auch privat gut eingelebt.

Winter postete am Dienstagabend ein Foto von sich in einem Restaurant in Düsseldorf, versehen mit dem Hashtag #loveyou. Wer damit gemeint war? Die Auflösung folgte auf dem Instagram-Account von Jonas Hofmann.

Ganz offensichtlich gelten die Liebesgrüße dem Nationalspieler von Gladbach, der ein Kuss-Symbol erwidert. Hofmann hatte sich im Sommer nach zwölf gemeinsamen Jahren von seiner Ehefrau Lena (Hochzeit 2015) getrennt, wie „Bild“ und „Bunte“ berichteten.

Jetzt scheint er mit Laura Winter sein neues privates Glück gefunden zu haben. Sportlich läuft es ohnehin für den 29-Jährigen. Er hat schon sieben Saisontore für die Borussia erzielt und kam bei der Nationalmannschaft zuletzt regelmäßig zum Einsatz (zehn Länderspiele).