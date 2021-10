Davon hat sie schon immer geträumt. Seit dieser Woche ist Ex-Radio-Hamburg-Moderatorin Laura Winter fast täglich im TV zu sehen und versorgt die Fans bei Sky Sport News HD mit den heißesten und frischesten News aus der Sport-Welt.

Ein Karriereschritt, der vermutlich auch schon in der HSV-Kabine diskutiert wurde, denn das neue Sky-Gesicht ist die Ex-Freundin von Abwehrspieler Tim Leibold. Im Sommer 2019 zogen sie gemeinsam aus Nürnberg nach Hamburg, im Sommer 2020 trennten sie sich.

Moderatorin Laura Winter zog von Hamburg nach München

Nun machen beide unabhängig voneinander und in anderen Städten Karriere. Leibold will mit dem HSV im vierten Versuch in die Bundesliga aufsteigen, Winter zog wegen ihrer neuen Aufgabe nach München – und ist begeistert. „Kann mich jemand kneifen“, schrieb sie bei Instagram nach ihrer ersten Sendung.