Seit dem 1. Januar hat das Wintertransfer-Fenster offiziell geöffnet. Im MOPO-Transferticker verpassen Sie keine aktuellen Wechsel oder Gerüchte der Ersten und Zweiten Bundesliga sowie der internationalen Topligen.

Thiago Silva verlängert bei Chelsea

19.22 Uhr: Thomas Tuchel kann beim FC Chelsea auch mittelfristig auf die Dienste des brasilianischen Routiniers Thiago Silva setzen. Wie die Blues am Montag bekannt gaben, verlängerte der 37 Jahre alte Abwehrspieler seinen auslaufenden Vertrag beim amtierenden Champions-League-Sieger bis Juni 2023. Silva, der unter Tuchel bereits beim französischen Topklub Paris St. Germain gespielt hatte, wechselte 2020 in die Premier League zu den Londonern. In der laufenden Saison kommt Silva bislang auf 22 Einsätze für den sechsmaligen englischen Fußballmeister.

Dynamo Dresden mit Doppelschlag

18.04 Uhr: Zweitligist Dresden hat sich mit einem Spieler von Bayern München verstärkt. Die Sachsen gaben am Montag den Wechsel von Oliver Batista Meier bekannt, der 20 Jahre alte Deutsch-Brasilianer unterschrieb einen langfristigen Vertrag bis 2025. Außerdem bestätigten die Schwarz-Gelben die halbjährige Leihe des tschechischen Mittelstürmers Vaclav Drchal, der von AC Sparta Prag kommt. Offensivspieler Meier, der am 30. Mai 2020 unter Hansi Flick sein Bundesliga-Debüt für die Bayern gefeiert hatte, lief in der aktuellen Saison 24-mal in der Regionalliga-Mannschaft auf.

Neapel-Urgestein vor MLS-Wechsel

17.23 Uhr: Er ist in Neapel geboren und steht seit 2006, seinem 15. Lebensjahr, mit kurzen (Leih-)Unterbrechungen beim SSC Neapel unter Vertrag. Lorenzo Insigne ist längst eine Vereinsikone am Vesuv. Im Sommer aber wird der Europameister seinen Herzensklub verlassen. Den 30-Jährigen zieht es nach seinem Vertragsende ablösefrei nach Kanada zum FC Toronto (tritt in der US-amerikanischen MLS an). Grund für den Wechsel soll ein anhaltender Zwist mit Klubboss Aurelio De Laurentiis sein.

Ex-Schalker Kutucu vor Deutschland-Rückkehr

16.50 Uhr: Nach dem Abstieg mit dem FC Schalke 04 verließ Ahmed Kutucu den Klub für knapp 600.000 Euro endgültig, wechselte in die Türkei zu Basaksehir. Dort kam der Stürmer an den ersten drei Spieltagen auf 37 Einsatzminuten – seitdem ist er völlig außen vor, stand meist nicht im Kader. Deshalb denkt der 21-Jährige jetzt über eine Rückkehr nach Deutschland nach, der SV Sandhausen steht vor einer Leihe Kutucus. Das berichtet das Medium „Ajansspor“. Im April könnte es für den gebürtigen Gelsenkirchener dann zum Wiedersehen mit Schalke kommen.

Bayern beendet Missverständnis

15.48 Uhr: Michael Cuisance verlässt den FC Bayern München – dieses Mal endgültig. Der 21-jährige Franzose wechselt für 4,5 Millionen Euro zum italienischen Erstligisten FC Venedig. In der Hinrunde kam Cuisance nur auf einen Kurzeinsatz für den Rekordmeister, im Vorjahr war er bereits an Olympique Marseille verliehen worden. Für die Münchener ist es der Schlussstrich unter ein großes Missverständnis. 2019 überwiesen die Münchener noch zehn Millionen Euro Ablöse an Mönchengladbach.

Perfekt: Augsburg holt US-Talent für Rekordablöse

15.01 Uhr: Der FC Augsburg setzt ein dickes Ausrufezeichen auf dem Transfermarkt! Die Fuggerstädter haben die Verpflichtung vom US-amerikanischen Talent Ricardo Pepi perfekt gemacht. Der 18-Jährige wechselt vom FC Dallas nach Bayern. Für den US-Nationalspieler (drei Tore in vier Länderspielen) zahlt der FCA eine Ablöse von 16 Millionen Euro, die erfolgsbedingt noch steigen kann – Rekordsumme für Augsburg. Auch der FC Bayern und der VfL Wolfsburg hatten Interesse an Pepi gezeigt. Sein Vertrag läuft bis 2026.

Newcastle will Arsenal-Star Aubameyang

13.46 Uhr: Newcastle United steht in der Premier League mit dem Rücken zur Wand. Die Magpies, die seit der Übernahme des saudischen Staatsfonds Public Investment über beachtliche finanzielle Mittel verfügen, sind aktuell Vorletzter. Da wird der Ruf nach Verstärkungen lauter. Neben Außenverteidiger Kieran Trippier (Atletico Madrid) hat es Newcastle auch auf Ex-Arsenal-Kapitän Pierre-Emerick Aubameyang abgesehen! Der Gabuner wurde vor einigen Wochen aus disziplinarischen Gründen von Trainer Mikel Arteta aus dem Kader geworfen und spielt keine Rolle mehr in den Plänen des Spaniers. Neben dem Ex-Klub AS St. Etienne und dem FC Barcelona soll vor allem Newcastle um den 32-Jährigen buhlen. Demnach wollen die Magpies den Stürmer (Vertrag in London bis 2023) zunächst bis Sommer leihen und dann bei einem Nicht-Abstieg für rund 24 Millionen Euro fest verpflichten.

Barca-Präsident macht Fans Hoffnung auf Haaland

12.31 Uhr: Den FC Barcelona plagen Schulden in Millionenhöhe. Das hält Präsident Joan Laporta nicht davon ab, einen Großangriff auf dem Transfermarkt anzukündigen. „Alles ist möglich. Alle auf der Welt sollten sich darauf vorbereiten, dass wir als großer Player auf dem Markt zurück sind. Barca ist zurück“, sagte der 59-Jährige. Der Transfer von Ferran Torres (Manchester City/55 Millionen Euro) ist bereits in trockenen Tüchern, auch um BVB-Stürmer Erling Haaland buhlen die Katalanen. Der Norweger kann die Dortmunder im Sommer für eine festgeschriebene Ablösesumme von 75 Millionen Euro verlassen.

Stürmerrochade bei Juventus?

11.24 Uhr: Der FC Barcelona ist trotz großer finanzieller Sorgen weiter auf der Suche nach einem Stürmer. Noch im Januar soll Alvaro Morata von Juventus Turin verpflichtet werden. Der 29-Jährige ist aktuell von Atlético Madrid an Juve ausgeliehen, die Kaufoption über 35 Millionen Euro im Sommer möchte die Alte Dame aber wohl nicht ziehen. Nach Atlético und Real Madrid wäre Barca für den Spanier die dritte Station in seinem Heimatland. Als möglichen Morata-Nachfolger hat Juventus Mauro Icardi (Paris St. Germain) im Visier.

Gladbachs Wolf ist begehrt

10.44 Uhr: Bei Trainer Adi Hütter spielte Hannes Wolf in der Hinrunde keine gewichtige Rolle bei Borussia Mönchengladbach. Die letzten sieben Spiele vor der Winterpause saß der Österreicher allesamt 90 Minuten auf der Bank. Die 2020 zehn Millionen gezahlten Euro an RB Leipzig drohen zum Fehlinvestment zu werden. Wie der „Kicker“ berichtet, könnten sich die Wege im Winter trennen. Rapid Wien und Celtic Glasgow buhlen demnach um den Mittelfeldspieler, Mönchengladbach ist für Gespräche offen.

Darmstadt legt im Aufstiegskampf nach

3. Januar, 8.57 Uhr: Der SV Darmstadt ist eine der Überraschungen der zweiten Liga, überwintert direkt hinter dem FC St. Pauli als Zweitplatzierter auf einem Aufstiegsrang. Jetzt haben die „Lilien“ erstmals auf dem Winter-Transfermarkt zugeschlagen und Andre Leipold vom Regionalligisten Wacker Burghausen verpflichtet. Der 20-Jährige, der bis 2025 unterschrieb, soll behutsam an die Profimannschaft herangeführt und aufgebaut werden. Zudem wurde der Vertrag mit Stürmer Mathias Honsak vorzeitig bis 2023 verlängert.