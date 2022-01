Bei Borussia Mönchengladbach schrillen die Alarmglocken. Bei den Fohlen lodert es aktuell an allen Ecken und Enden. Sechs der letzten acht Ligaspiele hat Gladbach verloren, dazu kam das peinliche Pokal-Aus in Hannover (0:3). Jetzt bahnt sich ein echter Hammer an. Wie „Sky“ und „Sport1“ berichten, steht Sportchef Max Eberl vor dem vorzeitigen Abschied.

Demnach sei der Abschied des Managers im Sommer beschlossene Sache, auch eine schnelle Trennung scheint jetzt nicht mehr ausgeschlossen. Eberl hat die VfL-Bosse um eine Auflösung seines Vertrages gebeten. Ein echter Hammer, Eberl ist seit 2008 zumeist erfolgreich als Sportdirektor bei den Fohlen tätig. Sein Vertrag läuft noch bis 2026.

Eberl vor Gladbach-Abschied

Bei der Borussia läuft es aktuell aber so prekär, dass Eberl seine persönliche Reißleine ziehen will. Trainer Adi Hütter, für den Eberl im Sommer 2021 noch 7,5 Millionen Euro Ablöse zahlte, wankt heftiger denn je zuvor. Mit Ex-Bayern-Trainer Niko Kovac gibt es jetzt einen ersten ernsten Nachfolge-Kandidaten. Ein Trainerwechsel wäre ein bitteres Eingeständnis von Eberl, der mit seiner Beziehung zu Teammanagerin Sedrina Schaller selbst für ein Tuschelthema in der Kabine gesorgt hat. Schaller hat den Verein inzwischen verlassen, ihr Freund scheint es ihr nun nachzutun. Die Fohlen kommen einfach nicht zur Ruhe.