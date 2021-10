Antony küsste innigst das Ajax-Wappen auf seiner Brust, auf dem rechten Unterarm des brasilianischen Rohdiamanten rückte ein Tattoo ins Bild: Die Silhouette eines Kindes, das am Strand einen Ball jongliert. Beim „totaalvoetbal 2.0“, wie „Voetbal International“ die 4:0-Demontage von Borussia Dortmund nannte, stach der 21-Jährige aus einer sensationell aufspielenden Mannschaft noch heraus.

Es war der perfekte Abend in Amsterdam, mit genialer Stimmung, Feuerwerk auf den Rängen – und auf dem Rasen. „Das Spiel in der höchsten Klasse Europas verdient das Prädikat herrlich“, schrieb „De Volkskrant“, und das lag nicht zuletzt an Antony, der in einem „fantastischen Spiel“ (Teamkollege Daley Blind) das 3:0 von rechts mit links in bester Arjen-Robben-Manier erzielte.

Antony: Ajax-Juwel wird zum Matchwinner gegen den BVB

Schlafen konnte er danach anscheinend nur kurz, denn morgens um fünf Uhr war Antony Matheus dos Santos wieder bei Instagram aktiv. „Welch eine Nacht“, schrieb der trickreiche Rechtsaußen.

Seine überragende Leistung fasste der Twitter-Account von Ajax zusammen. „Was wir sehen“, stand neben einem Foto der überkochenden Johan-Cruijff-Arena – und dann „was Antony sieht“: einen Fußballkäfig in einer malerischen brasilianischen Häuserschlucht. Das passte dann wieder zum Tattoo des Jungen am Strand.

What we see What Antony sees pic.twitter.com/6Q7PJMubmG — AFC Ajax (@AFCAjax) October 19, 2021

Antony, geboren im nahen Osasco, entstammt der Jugend-Akademie des FC São Paulo. Er wechselte für 15 Millionen Euro zu Ajax, vorher wurde er noch in Tokio Olympiasieger, was er mit einem Goldmedaillen-Tattoo auf seinem Oberschenkel stolz „in die Ewigkeit“ trägt. Spätestens seit Dienstagabend ist er ein Vielfaches wert. Er ist vielleicht das aufregendste Juwel in dieser Ajax-Mannschaft, in der auch Ryan Gravenberch, der angeblich vom BVB umworbene Sebastien Haller und Steven Berghuis eine Show waren.

Das könnte Sie auch interessieren: Für Haaland: Dieser Superstar soll Real verlassen – ManCity härtester Konkurrent?

Mit seiner Ehefrau Rosilene Xavier hat Antony den gemeinsamen Sohn Lorenzo, den heimlichen Star seiner Social-Media-Auftritte. Er darf also als familiär gefestigt gelten: Das Kind vom Strand wird erwachsen. (mp/sid)