Eigentor Reus! Dortmund geht unter – Leipzig im Pech

„Dreckig“ wollten sie spielen, ihre zuletzt starken Bundesliga-Auftritte aufs internationale Parkett übertragen. Doch daraus wurde nichts: Von den blitzschnellen Kickern Ajax Amsterdams wurde Borussia Dortmund mit 4:0 weggeputzt – ein Eigentor leitete die völlig verdiente Pleite ein.

Champions League: Dortmund verliert 0:4 bei Ajax Amsterdam

Nach zehn Minuten köpfte Marco Reus einen scharfen Freistoß von Dusan Tadic ins eigene Netz. Eine unglückliche Aktion, aber auch ein wenig die Konsequenz aus dem starken Druck, den die Ajax-Elf von Anfang an entfachte. Eine Viertelstunde später jubelte Amsterdam erneut. Mats Hummels konnte den Ball nicht aus der Gefahrenzone befördern und lud Daley Blind und Sebastien Haller so zum Doppelpass ein – Blind (25.) vollstreckte zum 2:0 für Ajax.

Haaland trifft die Latte, Ajax Amsterdam ins Tor – Dortmund unter Zugzwang

Dem Tempospiel der Hausherren hatten die Dortmunder wenig entgegen zu setzen, der Lattenschuss von Erling Haaland (48.) blieb die Ausnahme. Mit dem 3:0 durch Antony (57.) war das Spiel entschieden, Haller (72.) legte per Kopf nach. Für den angestrebten Gruppensieg müsste der BVB das Rückspiel in zwei Wochen nun wohl deutlich gewinnen.

Champions League: Leipzig verliert nach Führung bei Paris St. Germain

Die bislang in Europa so erfolglosen Leipzig zeigten derweil ihre beste Saisonleistung – und standen am Ende doch mit leeren Händen da: Trotz einer starken Vorstellung verlor RB Leipzig beim Star-Ensemble von Paris St. Germain mit 2:3 und steht mit null Punkten vor dem vorzeitigen Abschied aus Europa.

Messi wie Panenka – Elfmeter des Megastars aus Paris zerstört Träume von RB Leipzig

Auch der frühe Rückstand durch Kylian Mbappé (9.) konnte die „Bullen“ nicht schocken. Die Elf von Jesse Marsch blieb bei ihrer Linie, bestimmte das Spiel – und drehte es sogar . Nach den Treffern von Andre Silva (28.) und Nordi Mukiele (57.) lag eine Überraschung in der Luft.

Doch zwei Patzer verdarben den Abend: Tyler Adams verlor den Ball, was Lionel Messi (67.) zum 2:2 nutzte. Und ein unnötiges Foul von Mo Simakan führte zu einem Elfmeter für Paris, den Messi (74.) nach Panenka-Art zum 3:2 einlupfte.