Kurios: Warum Ex-HSV-Star Son nun offiziell ein Jahr jünger ist

Eine koreanische Gesetzesänderung macht dieses Kuriosum möglich: Durch eine neue Altersberechnung in Südkorea ist Ex-HSV-Star Heung-min Son von den Tottenham Hotspurs nun offiziell ein Jahr jünger.

Die alte Altersberechnung in Südkorea hatte vorgesehen, dass die neunmonatige Schwangerschaft mit in das Alter einbezogen wurde. Demnach wurden Koreaner am 1. Januar immer ein Jahr älter – unabhängig davon, in welchem Monat sie geboren wurden. Das Gesetz vom neugewählten Präsidenten Yoon Suk Yeol sieht aber eine andere Zählmethode beim Alter vor. Durch das Inkrafttreten des Gesetzes passen sie sich damit dem Rest der Welt an.

Keine Veränderung für europäischen Fußball: Son bleibt 30

Das hat zur Folge, dass Fußballer wie der Ex-Hamburger Heung-min Son in der Heimat nun ein Jahr jünger sind. Gleiches gilt für den voraussichtlichen Neuzugang des FC Bayern: Min-jae Kim. Auch bei ihm wird das Alter in den Dokumenten in Südkorea verändert.

Für Son und Co. bedeutet die Gesetzesänderung aber keine Veränderung des Alters bei ihren Klubs. Europäische Vereine wie die Spurs geben bei der Registrierung eines Spielers nicht das Alter, sondern das Geburtsdatum an. Dieses ist bei Son der 8. Juli 1992. Der Stürmer bleibt mit Blick auf seine Fußballkarriere in Europa somit 30 Jahre alt.

Son wechselte im Jahr 2015 auf die Insel zu den Tottenham Hotspurs. Zuvor wechselte er innerhalb der Bundesliga vom Hamburger SV nach Leverkusen. Bei Tottenham erzielte der Südkoreaner in 256 Premier League-Einsätzen 103 Tore. Sein Vertrag in London läuft noch bis 2025. Aber auch bei ihm steht ein Transfer in diesem Sommer im Raum. Gleiches gilt für seinen Teamkollegen Harry Kane, der womöglich zum Rekordmeister FC Bayern München wechselt.