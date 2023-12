Keine Champions League mehr: Aber weiteres Donezk-Spiel in Hamburg

Das war’s mit Champions League in Hamburg: Schachtar Donezk musste sich beim FC Porto am letzten Spieltag der Gruppenphase mit 3:5 geschlagen geben und spielt damit nach der Winterpause in den K.o.-Runden-Playoffs der Europa League.

Für Schachtar, das auch seine Europa–League-Heimspiele im Volksparkstadion austragen wird, reichten die Treffer von Danylo Sikan (29.) ein Eigentor von Eustaquio (72.) sowie Eguinaldo (88.) nicht. Die Portugiesen, für die der Brasilianer Galeno (9., 43.), Mehdi Taremi (62.), Altstar Pepe (76.) sowie Francisco Conceicao (82.) trafen, schnappten sich eines der zwei noch zu vergebenen Tickets und zogen damit ins Achtelfinale ein.

Gegen den FC Porto musste sich Schachtar Donezk geschlagen geben und ist damit aus der Champions League ausgeschieden. imago/GlobalImagens Gegen den FC Porto musste sich Schachtar Donezk geschlagen geben und ist damit aus der Champions League ausgeschieden.

Schachtar Donezk spielt Europa League im Volksparkstadion

Donezk-Trainer Marino Pusic sagte im Anschluss an das Spiel: „Ich bin sehr stolz auf die Spieler. Wir haben ein wichtiges Ziel für den Klub erreicht und bleiben in einem hervorragenden Wettbewerb – der Europa League.“ Zuvor hatte Donezk bereits gegen Royal Antwerpen und Gruppensieger FC Barcelona im Volksparkstadion mit jeweils 1:0 gewonnen und damit für echte Überraschungen in der Champions League gesorgt.

Aufgrund des russischen Angriffskrieges in der Ukraine hat der Meister seine Heimspiele der Champions und nun Europa League nach Hamburg verlegt. In der Vorsaison trug der Klub seine internationalen Spiele noch in Warschau aus.

Die Spiele in der Europa League werden zwischen dem 15. und 22. Februar kommenden Jahres stattfinden, der Vorverkauf ist bereits gestartet. Karten sind im Ticketshop bereits ab 18 Euro erhältlich. Welcher Gegner dann in Hamburg auflaufen wird, steht noch nicht fest – die Auslosung findet am 18. Dezember statt.

2009 gewann Schachtar übrigens den damaligen UEFA-Cup – im Finale gegen Werder Bremen, das zuvor den HSV dramatisch ausgeschaltet hatte.