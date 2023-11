Er schockte Barca in Hamburg! Donezk-Held wirbelte schon gegen den HSV

Was für ein wundervoller Champions-League-Abend im Hamburger Volksparkstadion – nur nicht für den großen FC Barcelona, der sich beim 0:1 gegen Schachtar Donezk blamierte. Es war ein völlig verdienter Sieg der Ukrainer, die von den Fans ausgiebig gefeiert wurden – besonders Torschütze Danylo Sikan.

„Steht auf, wenn ihr für Schachtar seid“, schallte es in den Schlussminuten durch das HSV-Stadion und alle unter den knapp 50.000, die es nicht mit Barca hielten, folgten dem Aufruf. Riesiger Jubel dann nach dem Abpfiff, als die Sensation perfekt war.

HSV-Fans feiern Donezk: „Steht auf, wenn ihr für Schachtar seid!“

Unter großem Applaus wurden die Donezk-Helden verabschiedet. Sikan und Georgiy Sudakov standen später im Innenraum des Volksparkstadions und redeten sich den Mund fusselig. Immer wieder erklärten der Matchwinner und der hochbegabte Regisseur, der vor dem entscheidenden Treffer in der 40. Spielminute mit beeindruckender Präzision das Feld öffnete, wie sie den großen FC Barcelona um Robert Lewandowski, Ilkay Gündogan und Marc-André ter Stegen („Wir sind alle sauer!“) entzaubert hatten. Auf einen einzigen Schuss aufs Tor brachte es das spanische Star-Ensemble von Trainer Xavi. Peinlich!

Vor einem Jahr noch für Hansa Rostock gekickt, heute trifft Danylo Sikan gegen Barcelona #DAZNmoment #UCL #SHKBAR pic.twitter.com/AveHOjVEwr — DAZN DE (@DAZN_DE) November 7, 2023

„Wir haben den wahren Charakter von Schachtar gezeigt“, sagte Torschütze Sikan nach dem emotionalen Erfolg in der Champions League gegen die klar favorisierten Katalanen. Plötzlich ist die Gruppe H im Ringen um das Achtelfinale wieder offen – und die begeisterten Hamburger Fußball-Fans können sogar auf K.o.-Duelle in der Hansestadt hoffen.

Sikan bereitete gegen den HSV ein Rostock-Tor vor

Sikan (22) hat übrigens auch schon gegen den HSV gewirbelt. Als Schachtar-Leihgabe kam er 2022 auf elf Zweitliga-Einsätze für Hansa Rostock (ein Tor), den letzten davon am 34. Spieltag gegen Hamburg. Sikan bereitete das 1:0 vor, am Ende gewann der HSV noch mit 3:2.

Rostocks Danylo Sikan im mai 2022 im Duell mit HSV-Kapitän Sebastian Schonlau WITTERS Rostocks Danylo Sikan im mai 2022 im Duell mit HSV-Kapitän Sebastian Schonlau

Längst trägt aber wieder das Donezk-Trikot, der Treffer gegen Barcelona war bereits sein dritter in dieser Königsklassen-Saison.

Schachtar (sechs Punkte, Barca und Porto haben je neun) ist mit dem Erfolg endgültig im Wettbewerb und auch im 2030 Kilometer von der Heimat entfernten Ausweichstadion des HSV so richtig angekommen. Kapitän Taras Stepanenko bedankte sich per Videobotschaft für die Unterstützung in Kriegszeiten.

Hinzu kam vor dem Anpfiff gegen Barca eine Choreo mit Ukraine- und Deutschland-Flagge. „Danke Deutschland“, schrieb der Klub dazu bei X.

Für „Shocktar“ – so nannte die UEFA den Klub nach der Überraschung – steht am 28. November der nächste Auftritt in Hamburg an, gegen Royal Antwerpen soll ein weiterer Dreier folgen und die Chancen aufs Weiterkommen nochmal erhöhen.