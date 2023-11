Barça-Blamage im Volkspark: Fassungslose Reporter – Hamburger Fans feiern Donezk

Eine große Show hatten sich Hamburgs Fußball-Fans vom FC Barcelona erhofft. Doch am Ende des Champions-League-Abends im Volkspark galten die Ovationen allein Schachtar Donezk – und das verdientermaßen. Die Ukrainer lieferten beim 1:0 (1:0) gegen den Favoriten einen aufopferungsvollen Kampf und konnten ihr Glück kaum fassen.

Stehende Ovationen der 49.147 Fans für Schachtar, wer hätte das gedacht? Mit strahlenden Gesichtern drehte das Team, das seine Europacup-Heimspiele wegen des Krieges in der Heimat in Hamburg austrägt, nach dem Abpfiff eine kleine Ehrenrunde. Verdienter Lohn nach einer überraschend starken Leistung.

Auch der über die gesamte Spielzeit so engagierte Reporter von „Ràdio Catalunya“ konnte nicht fassen, was er da letztlich zu verkünden hatte. „Donetsk uno – Barça cero“, formulierte er mit monotoner Stimme, untermalte die triste Botschaft mit einem Schweigen und gab dann zurück aus dem Volkspark ins Funkhaus in der Heimat. Damit hatten sie nicht gerechnet, weder die spanischen Reporter, noch die Stars oder Anhänger des stolzen Klubs.

Lewandowski & Co. ohne magische Momente

Zauberfußball hatten sich auch die Hamburger Fans erhofft, als sie sich Karten für den Champions-League-Hit besorgt hatten. Barça im Volkspark, das versprach Großes. Doch den einzigen magischen Moment der Partie lieferte nicht das so hoch gehandelte Starensemble aus Katalonien, sondern Schachtar.

Knapp 40 Minuten lang hatte sich die Partie auf überschaubarem Niveau eingependelt, ohne große Höhepunkte. Da wussten auch die Fans schon nicht mehr so recht weiter und setzten aus Verzweiflung auf den Tribünen sogar „La Ola“ in Gang. Sie hatten gerade damit begonnen, da gab es endlich richtigen Grund zum Jubeln. Eine Flanke von Gosholeishvili köpfte Sikan ein – und schon wurde es richtig laut im Volkspark (40.).

Donezk absolviert am 28. November nächstes Volkspark-Spiel

Barça versuchte es nach der Pause, doch sie blieben glücklos. Gündogan drehte ergebnislos im Mittelfeld seine Kreise, vorn wartete Lewandowski vergeblich auf den einen Moment, der nicht kam.

Ohne Show verabschiedete sich Barça aus Hamburg und flog noch in der Nacht zurück nach Hause. Schachtar aber kommt wieder, am 28. November, dann geht es gegen Antwerpen. Hamburg freut sich schon.