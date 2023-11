Champions League im HSV-Stadion: Superstars von Barcelona sind da

Rund zwei Monate lang warteten Hamburgs Fans nach der Champions-League-Auslosung auf diesen Abend. Am Dienstag (18.45 Uhr) gibt sich der große FC Barcelona im Volkspark die Ehre und ist Gast von Schachtar Donezk, das seine Heimspiele wegen des russischen Überfalls auf die Ukraine in Hamburg austrägt. Auf die Zuschauer wartet ein Schaulaufen der Superstars.

Um 12.29 Uhr betraten die Katalanen am Montag in Fuhlsbüttel Hamburger Boden und offenbarten sogleich gutes Benehmen. „Hallo“, twitterte Barças Medienabteilung auf Deutsch, kurz nachdem die Stars die Gangway hinabgeschritten waren. Angeführt von den deutschen Nationalspielern Ilkay Gündügan und Marc-André ter Stegen sowie Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski wollen sie Hamburg verzaubern. Nur die verletzten Frenkie de Jong und Sergi Roberto blieben daheim.

Barcelona-Coach Xavi spricht vor 60 Journalisten

Dafür kamen andere mit und zwar in gewaltiger Zahl. Als die UEFA am Montagabend zur Pressekonferenz mit Abwehrmann Jules Koundé und Trainer Xavi bat, war der Presseraum des Volksparkstadions so gut gefüllt wie seit Jahren nicht mehr.

Dort, wo im Normalfall vor Spielen etwa 15 Personen den Worten von HSV-Trainer Tim Walter lauschen, hingen nun etwa 60 Journalisten an Xavis Lippen. „Dieses Spiel ist sehr wichtig für uns“, erklärte der 43 Jahre alte Weltmeister von 2010 mit rauchiger und bedeutungsschwerer Stimme, als sei James Bond persönlich von der Leinwand direkt in den Volkspark geschwebt. „Wir wollen nicht nur gewinnen, sondern auch gut spielen.“ Das klang fast schon nach einem Versprechen an die mehr als 50.000 Fans, die an diesem Dienstag im Volkspark erwartet werden.

Das könnte Sie auch interessieren: Mourinho ganz emotional: Sein Kuss auf den Rücken eines Superstars geht im Netz viral

Die gute Nachricht für alle Kurzentschlossenen: Noch gibt es online ein paar Karten, zum Anpfiff aber dürften wohl alle in der Königsklasse zur Verfügung stehenden 51.500 Plätze belegt sein, davon rund 1500 durch Barça-Fans.