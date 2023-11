Mourinho ganz emotional: Sein Kuss auf den Rücken eines Superstars geht im Netz viral

In der öffentlichen Wahrnehmung gilt Star-Trainer José Mourinho als harter Hund und macht seinem Spitznamen „The Special One“ immer wieder alle Ehre. Dass er aber auch ganz anders kann, bewies der Portugiese beim Heimerfolg seiner AS Rom gegen den US Lecce.

Es schien ein Drama zu werden, dass perfekt inszeniert war. Zunächst hatte Romelu Lukaku noch Tränen der Enttäuschung vergossen, als er am Sonntag gegen US Lecce einen Elfmeter (5.) vergab. Am Ende war der belgische Nationalstürmer aber doch der Matchwinner auf Seiten der AS Rom. In der vierten Minute der Nachspielzeit erzielte Der Belgier das 2:1 (0:0)-Siegtor für den Hauptstadtklub.

Mourinho tröstet Lukaku – „Special One“ stellt sich vor Topstürmer

Roma-Chefcoach Jose Mourinho tröstete den 30-Jährigen nach seinem Fehlschuss noch auf dem Platz. Das Bild des portugiesischen Trainers, der den gebeugten Lukaku auf den Rücken küsste, ging im Netz viral. Bei der Pressekonferenz nach dem Spiel verteidigte Mourinho seinen Stürmer und lobte ihn als Spieler mit „großem Herzen“.

Mourinho: „Ich bin nie wütend auf diejenigen, die einen Elfmeter verschossen haben. Romelu ist sehr emotional, sensibel, wenn er einen Elfmeter verschießt, leidet er darunter.“ Der zu Saisonbeginn von Inter Mailand zur AS Rom gewechselte Lukaku hat in dieser Saison bislang sechs Tore erzielt.

A beautiful moment between Lukaku & Mourinho ❤️#RomaLecce pic.twitter.com/I7HkMfqn3r — Lega Serie A (@SerieA_EN) November 5, 2023

Auch der offizielle „X“-Account (ehemals Twitter) der Serie A wurde auf die Szene aufmerksam. Der italienische Ligaverband teilte den Moment auf seinen sozialen Netzwerken mit den Worten „ein schöner Moment zwischen Mourinho und Lukaku“. (sid/mp)