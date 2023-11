Champions-League-Party im Volkspark! Schachtar Donezk siegt und bleibt Hamburg treu

Hamburg bleibt ein gutes Pflaster für Schachtar Donezk. Vor drei Wochen besiegten die Ukrainer, die ihre Champions-League-Heimspiele wegen des Krieges in der Heimat im Volkspark austragen, bereits den FC Barcelona (1:0). Nun gab‘s auch für Royal Antwerpen nichts zu holen. Nach Schachtars 1:0 (1:0) darf sich Hamburg auch im neuen Jahr auf zumindest einen weiteren Europacup-Auftritt freuen.

Und wieder reckten sie mit dem Abpfiff die Arme in die Höhe und ließen sich feiern. Schachtar siegt und darf vom Weiterkommen in der Champions League träumen. Matviyenkos Tor (12.) sorgte dafür, dass die Ukrainer am letzten Spieltag mit einem (klaren) Sieg in Porto das Achtelfinale klar machen können. Gruppenplatz drei und den Sprung in die Zwischenrunde der Europa League haben sie in jedem Fall sicher.

Schachtar Donezk bleibt eiskalt wie das Wetter in Hamburg

Eine eiskalte Angelegenheit war das vor offiziell 47.209 Fans. Stimmung machten vor allem die 3000 mitgereisten Belgier. Schachtar aber blieb cool und ließ sich am Ende von den Hamburgern feiern.

Die Ukrainer wollen auch 2024 im Volksparkstadion spielen

Wie geht es nun weiter? Alles spricht dafür, dass Hamburg auch 2024 Europacup-Stadt bleibt. Zwar können die Verträge erst unterschrieben werden, wenn feststeht, ob Schachtar weiter in der Königsklasse oder in der Europa League spielt. Die Ukrainer haben aber bereits ihr klares Interesse hinterlegt, die Euro-Saison im Volkspark zu Ende spielen zu wollen und befinden sich mit keiner anderen Stadt in Gesprächen.

Hamburgs Europacup-Freuden gehen weiter. Vielleicht sogar in der Königsklasse …