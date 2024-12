Kane-Ausfall ein Vorteil für Leverkusen: So denkt Trainer Xabi Alonso

Trainer Xabi Alonso von Double-Sieger Bayer Leverkusen sieht seine Mannschaft vor der größten aller Prüfungen. „Es gibt kein schwierigeres Spiel als in der Allianz Arena. Im Pokal, in der Bundesliga, in der Champions League: Sie sind dort immer der Favorit”, sagte Alonso vor dem Achtelfinal-Kracher im DFB-Pokal am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) bei Bayern München und versprach: „Das ist wie ein Finale für uns. Wir geben alles.”

Der formstarke Titelverteidiger – zuletzt gab es nach der Länderspielpause drei Siege innerhalb einer Woche – fordert den Tabellenführer der Bundesliga, der ohne seinen Starstürmer auskommen muss. Für Alonso kein großes Thema: „Harry Kane ist sehr wichtig, aber sie haben viele Möglichkeiten und auf fast jeder Position zwei Top-Spieler”, sagte der 43-Jährige.

In der Bundesliga gab es zuletzt ein 1:1

Wie zuletzt Ende September beim 1:1 in der Liga in München müsse sein Team „vielleicht tiefer verteidigen”, betonte Alonso. „Aber nicht immer, wir wollen auch mit dem Ball spielen.”

Das könnte Sie auch interessieren: „Du wirst entlassen“: Guardiola wehrt sich gegen Fan-Hähme – Slot denkt an Klopp

Allen voran Florian Wirtz, der beim 2:1 bei Union Berlin am Samstag 55 Minuten geschont wurde, soll das Offensivspiel ankurbeln. „Er ist ein großes Geschenk für uns, ein Unterschiedsspieler”, sagte Alonso: „Er verbessert sich stetig, wird immer erwachsener. Aber Flo alleine kann nicht alles machen.” (sid)