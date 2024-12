„Du wirst entlassen“: Guardiola wehrt sich gegen Fan-Hähme – Slot denkt an Klopp

Auf die höhnischen Gesänge der Heimfans hatte Pep Guardiola eine ganz einfache Antwort. Sechs Finger zeigte der Teammanager des kriselnden Meisters Manchester City in Richtung der Anhänger des FC Liverpool – und meinte damit natürlich die sechs Premier-League-Titel, die er in den letzten sieben Jahren mit den Skyblues gesammelt hat.

Zwar dürfte der Einzeiler der Reds-Anhänger („You’re getting sacked in the morning”; deutsch: „Du wirst am Morgen entlassen”) nach dem 0:2 (0:1) beim Spitzenreiter Liverpool nicht eintreten, die größte Krise Citys unter Guardiola mit nun sechs Niederlagen und einem Remis aus den letzten sieben Spielen nimmt den Spanier aber sehr wohl „Wenn man gewinnt, lacht man, wenn sie gewinnen, lachen sie. Das ist ein Teil des Spiels”, sagte der Startrainer.

Elf Punkte liegt der Titelverteidiger bereits hinter Liverpool. In den 32 Saisons der Premier League holten erst drei Klubs einen solchen Rückstand auf, um noch die begehrte Silbertrophäe zu gewinnen – City gehört nicht dazu. „Jetzt wird es sehr schwierig sein, den Titelgewinn in dieser Saison zu wiederholen”, sagte Guardiola und erklärte, „wieder bei Null anfangen” zu wollen.

Liverpool in Top-Form

Das müssen sie in Liverpool ganz gewiss nicht, dennoch bleibt Teammanager Arne Slot demütig. „Ich glaube nicht, dass irgendjemand, mich eingeschlossen, diesen Start vorausgesagt hätte”, sagte der Nachfolger von Jürgen Klopp: „Ich wusste, dass Jürgen die Mannschaft in einer sehr guten Verfassung hinterlassen hat. Aber, dass wir bei all den schwierigen Mannschaften, gegen die wir bereits gespielt haben, so viel gewinnen würden, konnte man zu Beginn der Saison nicht vorhersagen.”

18 von den 20 Spielen unter Slot konnten die Reds gewinnen. Das Topspiel gegen City wurde zu einer Machtdemonstration. Cody Gakpo (12.) und Mohamed Salah (78., Foulelfmeter) sorgten für die Treffer, doch angesichts der vielen Chancen hätten noch viele weitere fallen müssen.

Der 20. Meistertitel scheint bereits in Reichweite, damit würde der Klub mit Rekordmeister Manchester United gleichziehen. In der Tabelle hat Liverpool nach 13 Partien schon neun Punkte Vorsprung auf die ärgsten Verfolger FC Arsenal und FC Chelsea. (sid)