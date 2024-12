Bayern-Schock: Kane verpasst Pokal-Kracher gegen Leverkusen

Schock für den Tabellenführer: Bayern München muss vorerst auf Torjäger Harry Kane verzichten. Der Engländer humpelte beim 1:1 im Bundesliga-Topspiel bei Borussia Dortmund bereits nach 33 Minuten angeschlagen vom Feld.

Es war zunächst nicht ersichtlich, was genau vorgefallen war. Kane hatte sich auf den Boden gesetzt und angezeigt, dass er nicht weiterspielen könne. Thomas Müller ersetzte ihn.

Kane fehlt den Bayern gegen Leverkusen

Trainer Vincent Kompany rechnete direkt mit einem Ausfall von des Starstürmers im Pokal-Hit am Dienstag gegen Meister Bayer Leverkusen. „Das wird natürlich knapp”, sagte Kompany zur Oberschenkelverletzung. „Ich kenne nicht so viele Spieler, die sich so schnell erholen in so kurzer Zeit”, meinte Kompany.

Eine MRT-Untersuchung am Sonntag brachte dann die Diagnose: Kane zog sich einen kleinen Muskelfaserriss im Oberschenkel zu und fällt erstmal aus. Wie lange der 31-Jährige fehlen wird und ob er in diesem Jahr noch zum Einsatz kommen kann, war zunächst unklar.

BVB: Jamie Gittens erzielt Führungstreffer

Kurz vor Kanes Auswechslung war dem BVB vor 81.365 Fans durch eine schöne Einzelaktion von Jamie Gittens in der 27. Minute der Führungstreffer gegen die anfangs enttäuschenden Münchner gelungen. Er ließ Konrad Laimer im Laufduell ganz alt aussehen, zog von links in den Strafraum und überwand Manuel Neuer im Bayern-Tor mit einem präzisen Schuss in die rechte obere Ecke.

Es war das Ende einer Serie: Zuvor hatten sich die Münchner 690 Pflichtspielminuten lang kein Gegentor gefangen.

Die Bayern mussten nach der Pause kommen – und sie kamen. Weil dadurch Lücken zum Kontern entstanden, entwickelte sich phasenweise ein offener Schlagabtausch. Bayerns Sané schoss freistehend am Tor vorbei. Dortmunds Sabitzer fand bei einem schnellen Gegenangriff in Neuer seinen Meister.

In der 85. Minute konnte DFB-Star Jamal Musiala dann per Kopf nach einer Olise-Flanke noch ausgleichen und den weiter ungeschlagenen Münchenern einen wichtigen und verdienten Punkt retten. „Es war eine sehr gute Flanke, ich wollte den Ball einfach gut treffen“, sagte das „Kopfballungeheuer“ bei Sky.

Durch das Remis verteidigte die Kompany-Mannschaft ihren Vorsprung von zehn Punkten auf den fünftplatzierten BVB. (aw/sid)