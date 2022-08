Gift-Anschlag auf Rasen! Teutonia Ottensen muss DFB-Pokal in Leipzig spielen

Wenige Tage nach dem ersten Saisonsieg in der Regionalliga Nord hat Teutonia 05 Ottensen eine Hiobsbotschaft erreicht. Die DFB-Pokal-Partie der Ottenser gegen Titelverteidiger RB Leipzig am nächsten Dienstag wird ein echtes Auswärtsspiel – weil auf den Rasen am vorgesehenen Spielort ein Gift-Anschlag verübt worden ist.

Weil in Hamburg aus verschiedenen Gründen (MOPO berichtete) kein geeignetes Stadion für den Pokal-Kracher gegen Leipzig zur Verfügung steht, sollte das Spiel im 400 Kilometer entfernten Paul-Greifzu-Stadion in Dessau ausgetragen werden. 7000 Karten waren bereits verkauft für das Treffen in der Region, die eher fürs Bauhaus als für Blutgrätschen bekannt ist. Am Deinstag konnten die Stadtbewohner den DFB-Pokal im Rathaus-Center bewundern – doch die aktuellen Pokalgewinner und die Hamburger Viertliga-Kicker werden sie nicht zu Gesicht bekommen.

Mondlandschaft in Dessau: Kein DFB-Pokal-Spiel für Teutonia 05 möglich

Teile des Rasens im Stadion sind nun braun, grau und gelb. Laut örtlicher Polizei haben Unbekannte eine giftige Substanz über größere Flächen des Rasenrechtecks gekippt. Besonders betroffen sind beide Strafräume und der Bereich um den Mittelkreis. Die Szenerie wirkt teilweise wie eine Mondlandschaft.

„So, wie es jetzt aussieht, kann man so nicht spielen“, erklärte Benjamin Völker vom Sportreferat Dessau: „Das ist abgestorbener Rasen, der so schnell nicht nachwächst.“

Teutonia 05 spielt DFB-Pokal bei RB Leipzig

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Der Verdacht liegt nahe, dass der Anschlag von militanten Gegnern des Projekts RB Leipzig ausgeführt wurde. Der untrennbar mit dem Brause-Imperium „Red Bull“ verbundene Verein steht in der Kritik, weil er die 50+1-Regel unterläuft und Mitbestimmung verhindert – was Grund genug für den FC St. Pauli war, das Millerntor für Teutonias Pokalspiel nicht zur Verfügung zu stellen.

Kurioserweise kommt den Leipzigern der Anschlag zugute. Der DFB hat in Ermangelung von Alternativen einem Heimrechttausch zufestimmt – was ansonsten streng verboten ist, damit Profiklubs den Amateuren nicht das Heimrecht abkaufen. Teutonia 05 wird also am August (20.45 Uhr/ZDF und Sky live) bei RB Leipzig spielen.

„Wir haben gemeinsam verschiedene Szenarien durchgespielt. Nach Abwägung aller Optionen ist das die beste Lösung”, sagte DFB-Vizepräsident Peter Frymuth. Aufgrund des kurzfristig anstehenden Spieltermins sei eine neuerliche Suche nach möglichen Ausweichspielstätten „nicht realistisch” gewesen.

Am Mittwoch geht Pokal ganz normal: Teutonia 05 tritt um 19.30 Uhr in der dritten Runde des Hamburger Lotto-Pokals in Halstenbek an – auf einem Rasen, der keine Feinde hat.