Hamburger Klub betroffen! Pokalspiel gegen RB Leipzig nach Anschlag vor der Absage

Die neue Saison beginnt für RB Leipzig ziemlich durchwachsen. In der Liga gelang den Sachsen bisher noch kein Sieg, zuletzt setzte es sogar eine Niederlage bei Union Berlin. Somit konnten die Leipziger bisher auch noch keinen Pflichtspielsieg einfahren, weil das Pokalspiel gegen Teutonia Ottensen erst in der kommenden Woche ausgetragen wird. Doch auch dieses Spiel steht unter keinem guten Stern. Die Begegnung soll am 30. August im Paul-Greifzu-Stadion Dessau ausgetragen werden. Der Stadionrasen wurde von Unbekannten jedoch so stark verseucht, dass die Austragung des Spiels auf der Kippe steht.

Laut der Polizei wurde die Flüssigkeit in die Strafräume und den Mittelkreis geschüttet. Der Rasen ging dadurch an diesen Stellen ein, sodass der Platz unbespielbar ist. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Erneut Schwierigkeiten mit dem Austragungsort: Teutonia steht vor Problemen

Dabei war es für Teutonia Ottensen ohnehin schon schwierig genug, einen Austragungsort zu finden. Das eigene Stadion an der Hoheluft darf wegen dem dort verlegten Kunstrasen nicht genutzt werden. Deshalb wollte der Hamburger Pokalsieger im Millerntor-Stadion des benachbarten FC St. Pauli spielen. Doch die Verantwortlichen der Kiezkicker legten wegen Gegner RB Leipzig ihr Veto ein. Somit blieb Teutonia 05 nichts anderes übrig, als ins 400 Kilometer entfernte Dessau umzuziehen. Das Stadion verfügt über eine Kapazität von 20.000 Zuschauern, es wurden bereits über 7000 Tickets für das Pokalspiel verkauft. Ein Tausch des Heimrechts mit RB Leipzig ist nicht möglich.

Die meisten Spiele der ersten DFB-Pokalrunde wurden bereits am letzten Juli-Wochenende ausgetragen. Aufgrund der Überschneidung mit dem Supercup zwischen RB Leipzig und Bayern München (3:5), müssen die beiden Vereine erst kommende Woche ihr Erstrundenspiel absolvieren. Bayern München tritt am 31. August bei Drittligist Viktoria Köln an.