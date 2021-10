In Berlin ist derzeit wohl nur der Job als Wahlleiter:in noch weniger beliebt als der des Hertha-Trainers. Nach dem 1:2 gegen Freiburg wackelt der Stuhl von Pal Dardai – und Lothar Matthäus will schon wissen, wer dem Ungarn nachfolgt.

„Ich gehe davon aus, dass da vielleicht schon in dieser Woche was passiert“, erklärte der 1990er-Weltmeister als Experte beim TV-Sender Sky: „Ich weiß Interna, dass man sich mit Terzic schon getroffen hat.“ Eden Terzic war in der Vorsaison bei Borussia Dortmund vom Assistenten zum Cheftrainer geworden und gewann mit den Westfalen den DFB-Pokal. Im Sommer musste er seinen Stuhl aber für Marco Rose räumen.

Matthäus: Ex-Dortmund-Cheftrainer Terzic übernimmt Hertha BSC von Dardai

Jetzt könnte er Dardai nachfolgen, der nach außen seit Wochen Gleichmut demonstriert. „Ich habe immer einen Einjahresvertrag. Wenn jemanden etwas stört, muss man das sagen.“ Auch wenn ein Lothar Matthäus bei seinen Einschätzungen nicht immer richtig liegt – es könnte durchaus sein, dass „man“ Dardai in Berlin demnächst etwas sagen wird und der Coach sich wieder um den Hertha-Nachwuchs kümmern darf.

Sportchef Fredi Bobic stärkte Dardai zunächst allerdings den Rücken: „Auch wenn das Ergebnis nicht stimmt, war die Leistung insgesamt in Ordnung, auch von der Körpersprache her.“ Bobic gab aber auch zu: „Ich bin nicht zufrieden. Ich hasse Niederlagen. Wir müssen alles tun, um den Rückstand im Herbst aufzuholen.“