Ex-HSV-Torwart Adler: Darum passt Nagelsmann zu Tottenham

Ex-HSV-Torwart René Adler bezeichnet den Posten des Trainers bei Tottenham Hotspur für Julian Nagelsmann als „eine sehr gute Chance“.

Der Premier-League-Klub sei ein „Top-Verein“ mit einer „Top-Infrastruktur mit Stadion und Trainingsgelände, dazu finanzielle Möglichkeiten für einen Neuaufbau, auch ohne Königsklasse“, sagte Ex-Nationalkeeper Adler im „kicker”.

Nagelsmann gilt nach seiner Entlassung bei Bayern München Ende März laut Medienberichten als heißer Kandidat bei den Spurs. „Man hatte zuletzt defensiv denkende Trainer, bot teilweise destruktiven Fußball. Das ließ sich kaschieren, solange die Ergebnisse gestimmt haben, wirklich Spaß gemacht hat es keinem. Wenn aber jetzt Nagelsmann käme, einer, der offensiv spielen lässt, der Ballbesitz will, würde das eine Aufbruchstimmung entfachen“, sagte Adler.

Nagelsmann sagte bei Chelsea ab

Nagelsmann war zuletzt auch beim strauchelnden FC Chelsea als Kandidat gehandelt worden, soll den Londonern laut übereinstimmenden Medienberichten aber abgesagt haben.

Tottenham befindet sich nach der Trennung von Antonio Conte auf Trainersuche, aktuell wird die Mannschaft, die in der Premier League drei Spieltage vor Schluss auf dem sechsten Platz liegt, von Interimscoach Ryan Mason betreut. (sid/cs)