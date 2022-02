Manch einen mag ein stetes Pfeifkonzert gegen die eigene Person aus dem Tritt bringen, andere wiederum ziehen daraus Kraft: Marco Reus war von Beginn an der Buhmann bei Borussia Dortmunds Gastspiel bei Union Berlin, doch das trieb den Routinier nur noch an zu einer außergewöhnlich starken Leistung. Mit zwei Treffern hatte er am Ende den Löwenanteil am 3:0 (2:0)-Erfolg des BVB an der Alten Försterei.

Eine vermeintliche Schwalbe aus der Vorsaison hatten die Fans der Eisernen offensichtlich weder vergessen noch Reus verziehen. Jeder seiner Ballkontakte wurde von einem Pfeifkonzert begleitet, was den Dortmunder Kapitän jedoch mitnichten aus der Ruhe brachte, im Gegenteil: Seine zwei Tore (18. und 25.) waren für Reus eine besondere Genugtuung, und so fiel das Fehlen des weiter verletzten Starstürmers Erling Haaland kaum ins Gewicht. Raphael Guerreiro (71.) stellte den Endstand her.

Reus spricht von unruhiger Woche beim BVB und freut sich über die Reaktion seiner Mannschaft

„Das tut uns sehr gut“, gestand Reus nach dem Schlusspfiff. „Wir hatten eine unruhige Woche.“ Was angesichts der schlimmen Vorstellung beim 2:5 zu Hause gegen Bayer Leverkusen wenig verwunderte. Umso wichtiger für den BVB, die passende Antowrt zu liefern. „Wir haben in der ersten Halbzeit sehr seriös gespielt“, befand Reus. „Wir haben eine Reaktion gezeigt.“

Der erste Bundesligasieg im dritten Versuch bei Union gibt dem Team von Trainer Marco Rose zudem Rückenwind für das Hinspiel-Duell in der Zwischenrunde der Europa League am Donnerstag gegen die Glasgow Rangers. Die Berliner sind derweil ohne ihren nach Wolfsburg abgewanderten Topscorer Max Kruse aus dem Tritt gekommen und müssen nach der zweiten Niederlage in Folge um die erneute Europacup-Qualifikation bangen.