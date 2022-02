Roma-Trainer Jose Mourinho ist bekannt für seine impulsive Art. Nun drehte Mourinho vor seiner Mannschaft komplett durch: Medien berichteten nun, dass der Portugiese seine Mannschaft nach dem Coppa-Aus gegen Inter Mailand (0:2) in der Kabine laut stark zusammengefaltet habe.

„Ich möchte wissen, warum ihr euch seit zwei Jahren gegen die großen Gegner kleinmacht“, soll Mourinho laut dem italienischen „Corriere dello Sport“ seine Kabinenansprache begonnen haben. Weiter habe er klar gemacht: „Wenn man sich kleinmacht, behandeln einen auch die Schiedsrichter wie einen kleinen Klub“.

Mourinho rastet nach Pokal-Aus völlig aus: „Euch in die Hosen geschissen!“

Dass Mourinho ausgerechtnet gegen seinen Ex-Klub im Pokal-Viertelfinale rausgeflogen ist, scheint dem Star-Trainer gar nicht gefallen zu haben. Der Roma fehlte es laut dem Triple-Trainer von 2010 an Courage: „Inter ist eine Super-Mannschaft, und anstatt daraus die richtige Motivation zu ziehen, habt ihr euch in die Hosen geschissen. Das schlimmste, was einem Mann fehlen kann, sind die Eier.“

Das könnte Sie auch interessieren: Völkermord in „Disneyland“: Wie China sein Wintersport-Paradies umbaut

Mit so viel Angst, könne seine Mannschaft „ab sofort in der Serie C“ auflaufen, wird der 56-Jährige weiter zitiert: „Da findet ihr keine Mannschaften mit Champions, Top-Stadien und den Druck des großen Fußballs. Ihr habt keine Eier, die schlimmste Sache für einen Mann!“

In der Liga stehen Mourinho und seine Roma auf Platz sieben und es fehlen gerade sechs Punkte für einen Champions-League-Platz (Juventus Turin). (fe)