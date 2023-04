Schon wieder: Fans von Hansa Rostock verwüsten Zug

Dieser Verein gibt abermals kein gutes Bild ab: Denn der sportliche Misserfolg des FC Hansa Rostock in der Zweiten Liga wird weiterhin von unschönen Szenen abseits des Spielfelds begleitet.

Auf der Rückfahrt vom verlorenen Auswärtsspiel gegen den SC Paderborn (0:3) haben mutmaßlich Hansa-Fans eine Regionalbahn großflächig von innen beschmiert und erheblich verunreinigt. Dies hätten Beamte nach der Ankunft des Zugs am späten Samstagabend am Hauptbahnhof Rostock festgestellt, wie die Bundespolizei am Montag mitteilte.

MOPO

Den Angaben zufolge wurden im Steuerwagen sowie in einem weiteren Waggon Wände, Scheiben, Sitze und die Zugtoiletten mit Dutzenden von Hansa-Schriftzügen sowie Parolen gegen gegnerische Fußballvereine angebracht. Im Zug hätten sich etwa 130 Hansa-Fans befunden. Die Höhe des Schadens müsse noch ermittelt werden.

Nach eigenen Angaben ist es das fünfte Ermittlungsverfahren wegen großflächiger Sachbeschädigungen und Verwüstungen seit Beginn der Rückrunde, das die Bundespolizeiinspektion Rostock wegen mit der Bahn reisender Hansa-Fans aufgenommen hat. Beim Auswärtsspiel gegen den 1. FC Heidenheim, sowie bei den Heimspielen gegen den Karlsruher SC und gegen Fortuna Düsseldorf sei es bereits zu erheblichen Sachbeschädigungen gekommen.

Auch St. Pauli betroffen

Auch am Millerntor vandalierten die Rostock-Anhänger am 26. Februar bei der 0:1-Niederlage gegen den FC St. Pauli. Hansa-Fans warfen dabei sogar abgerissene Keramikteile der zerstörten Gästetoilette auf den Platz.