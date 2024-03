„Er hat mich erzogen“: Stars huldigen Freiburgs Trainer Streich

Ex-Nationalspieler Nils Petersen findet emotionale Worte für seinen langjährigen Trainer Christian Streich. Auch andere Trainer-Kollegen und ehemalige Schützlinge äußern sich zum Abschied der Freiburg-Legende.

Der bevorstehende Abschied von Trainer Christian Streich beim SC Freiburg ist nach Ansicht seines langjährigen Schützlings Petersen „eine Zäsur für den Verein“. Der Ex-Nationalspieler spielte acht Jahre lang unter Streich, der am Montagvormittag mitgeteilt hatte, den Bundesligisten aus dem Breisgau in diesem Sommer zu verlassen.

Petersen über Streich: „Ich danke dem Coach für alles!“

„Mit Christian Streich geht ein Mensch, der einen kleinen Verein zu einem großen machte. Der den SC Freiburg auf ein neues Level gehievt hat. Er ist praktisch der SC“, sagte Petersen in einem „t-online“-Interview. „Eine große Lücke, riesige Fußstapfen, die der Verein nun mit Bedacht neu besetzen wird.“

Der 35 Jahre alte Petersen, der inzwischen unter anderem als Experte für das Fernsehen arbeitet, hatte seine Profi-Laufbahn nach der Vorsaison beendet. Er war 2015 zunächst von Werder Bremen an den Sport-Klub ausgeliehen gewesen. Anschließend wechselte er fest nach Freiburg und blieb dort bis zum Karriereende. „Ich danke dem Coach für alles! Auch dafür, dass er uns geprägt hat. Nicht nur als Trainer. Ich wünsche ihm von Herzen einen mehr als würdigen Abschied und verneige mich vor ihm“, sagte der erfolgreichste Einwechselspieler der Bundesliga-Geschichte über Streich.

Ex-Freiburg-Boss Keller und Keeper Baumann schwärmen

Auch der Ex-Präsident vom SC Freiburg, Fritz Keller, schwärmt von seinem langjährigen Kollegen.„Wir hatten mit Christian Streich jemanden, der die DNA des Vereins in sich hatte – Jetzt ist der Augenblick für tiefe Dankbarkeit“, sagte Keller über den „Menschenfänger Streich“, den er gegen seinen ursprünglichen Willen 2012 zum Cheftrainer beförderte: „Er nimmt sich selbst nicht so wichtig, er hat in Fußball-Generationen gedacht. Das ist das Erfolgsmodell des SC Freiburg.“

Emotionale Worte fand auch Torhüter Oliver Baumann zu dem Abschied seines „Ziehvaters“. „Er hat mich mit erzogen, weil ich ihn ja schon seit der Jugend kenne“, sagt der heute 33-Jährige: „Ich bin ihm für alles extrem dankbar. Wie er Fußball spielen will, wie seine Haltung zum Fußball ist – so hat er mich auch groß gemacht.“ Baumann trainierte 14 Jahren beim SC Freiburg in den Junioren- und Herren-Teams. „Das kann man nicht in Worte fassen, weil das sehr viel mehr ist“, schwärmt er weiter und versichert, dass Streich „zu allen seinen Schützlingen ein sehr, sehr gutes Verhältnis – Das wird immer bleiben“.

„29 Jahre in einem Klub sind eine unglaublich lange Zeit“, stellt auch Leverkusens Erfolgs-Coach Xabi Alonso anerkennend fest: „Ich bin dankbar dafür, Christian Streich in einigen Spielen begegnet zu sein, jede dieser Begegnungen war von enormer gegenseitiger Wertschätzung geprägt.“ (lg/dpa/sid)