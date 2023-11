Eklat live im TV! Bayern-Trainer Tuchel bricht Interview mit Matthäus ab

Die Stimmung bei Bayern-Trainer Thomas Tuchel (50) war schon vor dem Spiel höchst angespannt gewesen. Doch auch nach dem klaren 4:0-Sieg bei Borussia Dortmund wirkte Tuchel immer noch gereizt, präsentierte sich bei Sky im TV immer wieder patzig. Als Lothar Matthäus (62) in einer Interview-Runde dann zu einer Frage ansetzt, reicht es Tuchel – er bricht das Interview live im TV ab.

Schon, als Tuchel die Sky-Expertenrunde um Matthäus und Didi Hamann (50) von weitem sah, wirkte er vollkommen geladen. Die beiden Ex-Nationalspieler hatten die Spielweise der Bayern zuletzt immer wieder kritisiert und gefolgert, es gebe unter Tuchel keine Weiterentwicklung. „Ich sehe bei den beiden auch keine Weiterentwicklung“, hatte der Bayern-Coach dann bei der Pressekonferenz über Matthäus und Hamann gesagt.

Nach Bayern-Sieg beim BVB: Tuchel zofft mit Matthäus

Und nach dem 4:0 beim BVB ging der Showdown vor laufender Kamera weiter. Angesprochen auf den Sieg im Topspiel, bekamen die Sky-Experten Tuchels Frust ab. „Trotz Zerwürfnis in der Mannschaft mit dem Trainer? Trotz keiner Weiterentwicklung? So eine Überraschung“, motzte Tuchel direkt zum Start und ergänzte nach einer kurzen Pause: „Lothar weiß es bestimmt, und wenn der es nicht weiß, weiß es der Didi.“

Anschließend drehte sich Tuchel zu Matthäus und griff ihn direkt an. „Dann mach’ du das heute auch, ihr haltet euch ja sonst auch nicht zurück. Lothar kann das machen, sonst kann Didi das machen. Ich höre von schlechten Phasen, dabei haben wir zwei Liga-Unentschieden und führen unsere Champions-League-Gruppe an. Jetzt haben wir 4:0 gewonnen, jetzt müsst ihr eine 180-Grad-Wende machen – viel Spaß dabei!“

Bayern-Trainer Thomas Tuchel bricht Sky-Interview ab

Ehe Matthäus oder Hamann reagieren konnten, schraubte Tuchel genervt den Kopfhörer aus seinem Ohr und legte sein Mikrofon auf den Tisch. Er wolle „einfach gehen“, sagte der Bayern-Trainer – und tat dies auch. „Thomas, wenn ich mal eine andere Meinung habe, müssen wir das doch nicht so austragen“, rief ihm Matthäus noch hinterher. Tuchel aber verschwand – und ließ die Experten ebenso wie die Zuschauer einfach zurück.

Das könnte Sie auch interessieren: „Jetzt hat es begonnen“: Union-Coach Fischer spricht über seine Zukunft

Schon vor der Partie war Tuchel mächtig gereizt. Im Gespräch mit Sky-Moderator Patrick Wasserziehr (57) reagierte er mehrfach kurz und knapp auf die Fragen und motzte lieber gegen Matthäus, der einige Meter entfernt von ihm stand. „Ich möchte nicht stören, wenn die Experten da vorne reden“, sagte Tuchel mit gerunzelter Stirn.

Als Wasserziehr dann nachfragte, was Tuchel so nerve, wurde dieser nur noch patziger. „Nichts, ich möchte nicht so stören. Gerne nächste Frage“, entgegnete der Bayern-Coach. Wasserziehr wies darauf hin, er habe „noch ein paar“ Fragen, „vielleicht beantworten Sie die ja ausführlicher“. Tuchels Antwort: „Ja, ja, okay. Nächste Frage.“