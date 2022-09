Eklat in Schottland! Fans buhen bei Schweigeminute für die Queen

Diese Nachricht bewegt die ganze Welt. Am Donnerstagabend gab das britische Königshaus den Tod von Queen Elizabeth II. bekannt. Daraufhin wurde in einigen Stadien Schweigeminuten für die verstorbene Monarchin abgehalten, insbesondere am Donnerstagabend bei den Spielen der Europa League und der Conference League. Doch im schottischen Edinburgh kam es zu unschönen Aktionen während der Trauerzeremonie.

Beim Conference-League-Spiel zwischen Gastgeber Heart of Midlothian und Basaksehir Istanbul bat der Stadionsprecher die Fans im Tynecastle Park um einen Moment der Ruhe zur Würdigung der Queen. Doch die „Hearts“-Fans leisteten dem Aufruf keine Folge. Stattdessen buhten sie während der Schweigeminute, vereinzelt waren auch Pfiffe zu hören. Anschließend stimmten die schottischen Anhänger ihre Fangesänge an – ungeachtet der Gedenkminute.

Verhalten der Heimfans sorgt für Unverständnis bei den Spielern

Die in den Augen vieler respektlose Aktion sorgte für Unverständnis bei den Beteiligten. So schüttelte „Hearts“-Abwehrspieler Alex Cochrane den Kopf, während die Fans ihre Gesänge anstimmten. Auch den anderen Spielern, die am Mittelkreis schwiegen, war die unangenehme Situation aus dem Gesicht abzulesen.

Die wahrscheinlichste Erklärung für das Verhalten der Anhänger ist das angespannte Verhältnis zwischen Schottland und England. Schottland gehört nach wie vor zum Vereinigten Königreich, obwohl sich viele Schotten nach Unabhängigkeit sehnen. In der Geschichte Schottlands gab es schon zahlreiche Unabhängigkeitskämpfe gegen England. Aufgrund dieser gereizten Beziehung zwischen Schottland und England sind viele Schotten nicht gut auf die Queen zu sprechen – so offenbar auch manche Fans der „Hearts“.

Basaksehir konnte am Ende einen deutlichen 4:0-Auswärtssieg an den Bosporus mitnehmen.