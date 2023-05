Eklat in Paris: Messi schwänzt Straftraining für Werbe-Trip in die Wüste

Erst Wechselgerüchte und jetzt Zoff mit dem Trainer: Um Lionel Messi wird immer wieder heiß diskutiert. Der Weltstar sorgt nun erneut für Aufsehen, weil er gegen den Willen seines Paris-Trainers Christophe Galtier einen Urlaub in Saudi-Arabien eingelegt hat. Messi verpasst damit mehrere Trainingseinheiten.

Der 35-Jährige Argentinier soll, wie die französische „L’Equipe“ berichtet, seine Reise nach Saudi-Arabien vom katarischen PSG-Vorstand abgesegnet haben lassen, obwohl sowohl Galtier als auch Sportdirektor Luis Campos sich dagegen ausgesprochen haben sollen.

Gerade Galtier wird Messis Kurzurlaub gar nicht gefallen. Der PSG-Trainer hatte für den Montag ein Straftraining angeordnet, nachdem der Haupstadtklub gegen den Tabellenzehnten Lorient im eigenen Stadion mit 1:3 untergegangen war. Messi verpasste nicht nur diese Einheit, sondern wird anscheinend auch bei weiteren fehlen, da der Weltmeister noch einige Tage im Nahen Osten bleibt.

Messi wegen Wechsel zu Al Hilal in Saudi-Arabien?

Zwar wurde Messi in der Vergangenheit auch mit dem saudi-arabischen Klub Al Hilal in Verbindung gebracht, allerdings musste „La Pulga“ in Saudi Arabien vor allem einen Werbe-Termin wahrnehmen. Messi fungiert als Botschafter im Rahmen der Bewerbung um die WM 2030. Auf Instagram wirbt er mit den Worten: „Wer hätte gedacht, dass Saudi so viel Grün hat? Ich liebe es, seine unerwarteten Wunder zu erkunden, wann immer ich kann.“

Messis Teamkollegen um Kylian Mbappé sollen von der Aktion des siebenfachen Ballon d’Or-Gewinners genervt sein. Schließlich ist das Ziel klar. Nach dem Champions-League-Aus gegen die Bayern und der Pleite im Achtelfinale des französischen Pokals gegen Olympique Marseille will PSG wenigstens Meister werden.

Zwar steht der Titelverteidiger auf dem ersten Platz, ist allerdings wegen dem verlorenen Spiel gegen Lorient nur noch fünf Punkte vom Tabellenzweiten Marseille entfernt. Diesen Abstand versucht Paris in den letzten fünf Saisonspielen zu verteidigen.

Der Vertrag des Superstars bei PSG läuft im Sommer aus. Die Gerüchte um eine Rückkehr nach Barcelona, einen Wechsel in die Wüste oder einen Transfer zum MLS-Verein Inter Miami werden nicht abflachen.