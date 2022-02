Druckabfall bei Youssoufa Moukoko! Beim 6:0-Spektakel gegen Gladbach traf das 17-jährige Supertalent endlich wieder. Zum zweiten Treffer kam es dann jedoch nicht mehr – weil ihm der Elfmeter verwehrt blieb.

Die Erleichterung bei Moukoko dürfte rieseig gewesen sein. Ein Instagram-Post lässt erahnen, wie wichtig der 4:0-Treffer für das BVB-Talent war. Unter das Foto mit seiner Jubel-Pose schrieb der 17-Jährige „Relief“ – also „Erleichterung“.

BVB-Talent Moukoko trifft nach fast einem Jahr ohne Tor

Bereits sieben Minuten nach seiner Einwechslung traf Moukoko zum 4:0. Nach präziser Vorlage vom überragenden Marco Reus erwies der U21-Nationalspieler starke Joker-Qualitäten. Zur Zeit ist für das Top-Talent nicht mehr als ein Joker-Einsatz drin. Diese Saison fehlte er bereits 76 Tage aufgrund muskulärer Verletzungen und einer Augenentzündung. „Am Anfang war es sehr schwer zu verstehen, aber inzwischen komme ich mit Verletzungen gut klar“, meint er in einer jüngst veröffentlichten BVB-Dokumentation.

Zuletzt traf der junge Stürmer am 13. März 2021 beim 2:0-Heimsieg gegen Hertha. „Mouki“, wie er intern genannt wird, erzielte am Sonntag somit das erste Tor seit knapp einem Jahr und sein erstes Profi-Tor in dieser Saison. Zum zweiten kam es dann aber nicht mehr.

Denn nachdem Marius Wolf gegen Ende Spiels hart von Ramy Bensebaini im Strafraum zu Fall gebracht worden war und es folgerichtig einen Strafstoß für den BVB gab, zögerte Emre Can nicht lange, um klarzumachen, dass ihm der Elfmeter gehöre. Sport1 berichtet, Moukoko soll daraufhin sowohl Can also auch Kapitän Reus darum gebeten haben, den Elfmeter schießen zu dürfen, war jedoch abgeblitzt. Can verwandelte sicher zum 6:0-Endstand.

BVB: Youssoufa Moukoko fleht Reus und Can um Elfmeter an

Marco Rose sagte nach dem Spiel: „Es gibt keine klare Reihenfolge, wer bei uns schießt, weil man nie genau weiß, wer auf dem Platz steht. Wir haben viele gute Schützen wie zum Beispiel Emre oder Marco. Es war ja keine lange Diskussion. Emre hat ein sehr gutes Spiel gemacht und sich dann auch mit dem Elfmeter belohnt. Die anderen beiden hatten ja schon getroffen.“

Der BVB-Coach räumte noch ein, dass „Mouki gerne sein zweites Tor gemacht hätte. Es wäre sein erstes Mal überhaupt gewesen. Die Fans hätten das sicher gerne gesehen. Aber er ist noch ein paar Jährchen dabei.“