Die Bayern machen es wie St. Pauli: Nur drei Bundesliga-Klubs fliegen in die Sonne

Mit dem neuen Jahr beginnt in der Bundesliga die Vorbereitung auf den Re-Start – ungewohnt heimatverbunden und mit einem neuen, altbekannten Gesicht.

Es hätte so schön sein können für die Profis des FC Bayern. Angenehme 21 Grad und strahlender Sonnenschein werden in Doha erwartet, wenn der Rekordmeister die Vorbereitung auf das erste Spiel nach der Winterpause startet. Das Problem: In diesem Jahr steigen die Münchner nicht wie üblich in den Flieger, Vincent Kompany bittet seine Profis stattdessen an die Säbener Straße. Acht Grad, Schneeregen. Und auch bei Borussia Dortmund heißt es diesmal: Brackel statt Marbella.

15 Bundesliga-Klubs verzichten aufs Trainingslager

Die Bundesliga verbringt die ersten Tage des Jahres 2025 ungewohnt heimatverbunden. Die Zeit für ein Trainingslager sei „einfach zu knapp“, hatte Bayern-Sportvorstand Max Eberl zuletzt erklärt. Schon am 11. Januar geht es für die Münchner weiter, der BVB eröffnet den 16. Spieltag gar einen Tag früher – am Freitagabend mit dem Top-Spiel gegen den wieder erstarkten Double-Gewinner Bayer Leverkusen.

15 Bundesliga-Trainer bitten angesichts der durch EM und Olympia zusammengestauchten Winterpause auf bekanntem Terrain zum Trainingsauftakt. Darunter auch ein alter Bekannter in neuer Rolle. Steffen Baumgart, oder auch „Baumiiiii“, wie der offenbar begeisterte Toni Kroos bei X nach dessen Vorstellung schrieb, ist überraschend wieder erstklassig – auch ohne den HSV.

Auch Steffen Baumgart lässt in der Heimat trainieren

20 Jahre nach seinem Abschied als Spieler bei Union Berlin startet der 52-Jährige am 2. Januar die Mission, den Klub wieder in die Spur zu bekommen. Unter dem entlassenen Vorgänger Bo Svensson hatten die Köpenicker vier der vergangenen fünf Spiele verloren – und den Heim-Punkt im Skandalspiel gegen Schlusslicht VfL Bochum (1:1) könnte der Klub am Grünen Tisch verlieren.

Der letzte Sieg liegt sogar bereits mehr als zwei Monate zurück, immerhin aber besitzt Union (noch) ein Sieben-Punkte-Polster auf den Relegationsplatz. Noch schlechter sah es zuletzt beim 1. FC Heidenheim aus.

Heidenheim, Freiburg und Wolfsburg in der Ferne

Nach zehn Niederlagen aus den vergangenen 13 Pflichtspielen und dem Absturz auf den Relegationsplatz hatte Trainer Frank Schmidt offenbar keine Lust auf eine rauschende Silvesterparty – stattdessen das Bedürfnis nach einer Luftveränderung. Schon am Neujahrstag um 14 Uhr stand im abgeschiedenen Algorfa nahe der Costa Blanca die erste Einheit auf dem Programm. Nur der FC St. Pauli ist mit dem Trainingsbeginn am 31. Dezember noch früher dran gewesen, bleibt aber auf den heimischen Trainingsplätzen an der Kollaustraße in Niendorf.

Den SC Freiburg zieht es ebenfalls nach Südspanien, ins andalusische Sotogrande. Ansonsten fliegt nur noch der VfL Wolfsburg durch Europa. Die Wölfe wollen sich im portugiesischen Almancil den Feinschliff fürs neue Jahr holen. Für alle anderen gilt es nun wieder, sich nach Weihnachtsgans und Christstollen im grauen deutschen Trainingsalltag vor der heißen Saisonphase in Topform zu bringen.

Eine „magische Familienzeit“ verbrachte indes Harry Kane vor dem Jahreswechsel im Disneyland in Orlando, wie er in den Sozialen Medien zeigte. Ab sofort soll der wieder genesene Top-Torjäger selbst wieder für magische Momente und vor allem Tore sorgen. Nur vier Punkte haben Kane und die Bayern noch Vorsprung auf Bayer Leverkusen, am 15. Februar steht bereits das direkte Duell auf dem Spielplan. (sid/mp)