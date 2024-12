Frühstart an Silvester, Test gegen Zweitliga-Klub: St. Paulis Winterfahrplan

Carlo Boukhalfa sprach wohl allen Kollegen aus der Seele, als er nach dem 1:0-Erfolg beim VfB Stuttgart über die bevorstehende kurze Winterpause referierte. Viel Zeit zum Kraft schöpfen bleibt den Profis des FC St. Pauli allerdings nicht.

„Brutal anstrengend“ sei die bisherige Spielzeit gewesen, „in der Bundesliga musst du noch einen Schritt mehr gehen als in der Zweiten Liga.“ Entsprechend stehe jetzt erst einmal „auf jeden Fall“ Regeneration an: „Wir brauchen jetzt die freien Tage und greifen dann wieder an.“

Erstes Training am 2. Januar

Die Regeneration begann am vergangenen Sonntag, und schon vor dem Jahreswechsel wird man sich wiedersehen. An Silvester werden alle Profis zurück erwartet, Neujahr dürfen sie noch mal im Kreis ihrer Liebsten genießen. Am 2. Januar wird dann die erste Trainingseinheit stattfinden.

Und obwohl es schon am 11. Januar mit dem Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt weitergeht, wurde noch ein Testspiel vereinbart. Es geht mal wieder zu Zweitligist Eintracht Braunschweig, Anpfiff der Partie ist am Sonntag, den 5. Januar, um 16.30 Uhr. Die Flutlicht-Partie wird unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden, aber auf St. Paulis Youtube-Kanal übertragen. SKR