Was singen die eigentlich? Die beliebtesten St. Pauli-Fangesänge im Überblick

Im Millerntor-Stadion geben die St. Pauli-Ultras in der Südkurve meist musikalisch den Ton an. Doch auch auf der Gegengeraden werden immer wieder Klassiker angestimmt. Aber was singen die eigentlich? Hier die Textzeilen einiger der bekanntesten Songs.

Das Herz von St Pauli

Das ist meine Heimat.

In Hamburg, da bin ich zu Haus.

Der Hafen, die Lichter

Die Sehnsucht begleiten

Das Schiff in die Ferne hinaus.

Das Herz von St Pauli,

Das ruft dich zurück.

Denn dort an der Elbe,

Da wartet dein Glück.

Das Herz von St Pauli

Das ist meine Heimat.

In Hamburg, da bin ich zu Haus.

Die Elbe, der Michel, der Kurs ist immer gut,

Sankt Pauli, die Freiheit,

Das liegt uns so im Blut.

Und hat das Lebensschiff ein Leck,

In Hamburg, bleiben wir an Deck,

In Hamburg, ja, da bleiben wir an Deck.

We love you, we love you, we love you,

and where you play we follow, we follow, we follow

cause we support Sankt Pauli – Sankt Pauli, Sankt Pauli

and that’s the way we like it – we like it, we like it

Ooooo-Oooo

that’s the way aha, aha we like it, aha, aha

that’s the way aha, aha we like it, aha, aha

ooooooooo-Sankt Pauli

ooooooooo-Sankt Pauli

Die Südkurve gilt beim FC St. Pauli als lauteste. WITTERS Die Südkurve gilt beim FC St. Pauli als lauteste.

Walk on, Walk on,

With hope in your hearts,

And you’ll never walk alone,

You’ll never walk alone.

Walk on, Walk on …

Voran FC Sankt Pauli,

Du wirst hier heute gewinnen!

Wirst den Gegner niederringen!

Hörst du uns’re Kurve singen?

Voran Sankt Pauli wir werden gewinnen,

Voran Sankt Pauli den Gegner bezwingen,

Voran Sankt Pauli wir werden gewinnen,

wenn wir alle zusammen singen,

OhOhOhOhOhOhOh



ich der Mit meiner Anmeldung stimmeich der Werbevereinbarung zu.

Aux Armes!

Aux Armes!

Nous sommes Sankt Pauli!

Et nous allons gagner!

Allez braun-weiß!

Allez braun-weiß!

LaLaLaLaLaLaLaLaLa

Das könnte Sie auch interessieren: Göttlichs Pyro-Wut: „Hunderttausende Euro lösen sich auf“ – Verletzte bei Blocksturm

Olé FC Sankt Pauli,

Wir wolln dich siegen sehen.

Die ganze Kurve singt und tanzt für Dich.

Unser Ein und Alles,

Ja wir lieben Dich.