Baumgart neuer Union-Trainer! Und noch zwei Ex-HSVer wechseln sofort nach Berlin

Beim HSV trauten sie es Steffen Baumgart am Ende nicht mehr zu, den Verein in die Bundesliga zu führen. Ende November musste der Trainer sein Büro im Volkspark räumen – und steigt nun ohne den HSV auf. Am Montag verkündete Union Berlin, dass Baumgart Nachfolger des entlassenen Bo Svensson wird. Und auch zwei weitere Ex-Hamburger heuern bei den Köpenickern an.

Der Baumgart-Hammer bei Union. Nachdem der 52-Jährige über das Wochenende hinweg lange nur als Außenseiter galt, bekam er nun den Job. Unions Geschäftsführer Horst Heldt, der Baumgart einst schon zum 1.FC Köln lotste, stellt klar: „Wir haben uns für Steffen Baumgart entschieden, weil wir überzeugt davon sind, dass er der richtige Trainertyp für uns ist.“ Und weiter: „Seine Art, eine Mannschaft zu führen, Spieler zu fördern und zu fordern, war ein wichtiger Aspekt unserer Entscheidung. Hinzu kommt, dass er Bundesligaerfahrung mitbringt und Union bestens kennt.“

Ex-HSV-Trainer Baumgart spielte früher für Union Berlin

Der Coach, der von 2002 bis 2004 selbst für Union stürmte, betont: „Ich freue mich sehr auf die Rückkehr in die Bundesliga und zu Union. Es ist sicher ein Vorteil, den Verein und viele Menschen hier gut zu kennen.“

Baumgart kann also ab sofort mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, wenn er es denn möchte. Seit Jahren wohnt er mit seiner Familie unweit der Alten Försterei in Köpenick.

Baumgart kassierte kürzlich beim HSV eine Abfindung

Was aber bedeutet der Wechsel für den HSV? Finanziell hat die Nummer keine Auswirkungen. Denn bereits bei Baumgarts Abschied stand fest, dass der Trainer eine Abfindung kassieren wird. Laut „Bild“ in Höhe der Hälfte der noch ausstehenden Gehälter, die Baumgart bis zu seinem Vertragsende im Sommer 2025 beim HSV kassiert hätte. 250.000 Euro sollen entsprechend auf das Konto des Trainers geflossen sein, der sofort frei war für eine neue Aufgabe.

Mit Baumgart heuern auch seine Assistenten René Wagner und Kevin McKenna bei Union an. Beide waren zuvor ebenfalls beim HSV angestellt und dürften über eine ähnliche Klausel in ihren Verträgen verfügt haben. Allerdings fiel ihre Abfindung (je 35.000 Euro) deutlich geringer aus.

Bei Union trifft Baumgart wieder auf Ex-HSV-Profi Bénes

Einen Tag nach Neujahr wird Baumgart seine Arbeit bei Union aufnehmen und auf zumindest einen sehr guten alten Bekannten treffen. Offensivmann László Bénes war im vergangenen Sommer nicht mehr vom HSV zu halten, nutzte seine Ausstiegsklausel und wechselte zu Union. Dort ist Baumgart nun erneut sein Trainer. Lange wird es übrigens auch nicht dauern, bis der Coach zurück nach Hamburg reist. Ende Januar (26. Januar) steht das Gastspiel mit Union am Millerntor an.