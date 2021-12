Die Konsequenz war abzusehen, jetzt ist sie auch amtlich: Felix Zwayer wird vorerst keine Spiele von Borussia Dortmund mehr pfeifen. Das bestätigte DFB-Schiri-Boss Lutz Michael Fröhlich am Sonntagvormittag in der Sendung „Doppelpass“ bei „Sport1“.

Mit seinen Entscheidungen beim Topspiel zwischen dem BVB und Bayern München am vergangenen Samstag (2:3) hatte Zwayer den Zorn der Dortmunder auf sich gezogen. Es ging um einen nicht gegebenen Elfer für die Hausherren und den entscheidenden Strafstoß für den Abo-Meister, die Emotionen waren hochgekocht, die Vorwürfe an den Berliner Referee aus dem BVB-Lager gravierend.

Felix Zwayer pfeift keine Spiele mehr von Borussia Dortmund

Jude Bellingham hatte eine Verbindung zu der Verwicklung Zwayer in den Skandal um Robert Hoyzer 2005 hergestellt, der Pfeifenmann seinerseits ein vermeintlich vertrauliches Gesprächsangebot an die Dortmunder geschickt, dessen Inhalt sich aber flugs in einer großen Boulevardzeitung wiederfanden. Das wiederum brachte vor allem BVB-Boss Hans-Joachim Watzke auf Zinne.

„Die Fronten sind verhärtet“, musste Fröhlich einräumen, die Hoffnung auf Befriedung der Sitaution hat er generell aber noch nicht aufgegeben. „Das ist mein Ziel“, sagte er. „Aber jetzt läuft noch der Spielbetrieb. Alle Mannschaften haben noch Spiele bis Weihnachten. Aber mit etwas Abstand kann man die Sache nochmal anpacken.“