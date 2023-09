Deadline Day live: Weltstar Bonucci zu Union! Ex-HSV-Stürmer nach Bremen?

Deadline Day! Am heutigen 1. September um 18 Uhr endet in Deutschland die Transferfrist für diesen Sommer. Die MOPO gibt hier einen Liveticker über die aktuellen Deals und Gerüchte aus der 1. und 2. Bundesliga.

Bayern: „Last-Minute-Entscheidung” bei Palhinha

13.05 Uhr: Der FC Bayern steht kurz vor der Verpflichtung von Joao Palhinha vom FC Fulham, der Wechsel sei „fast perfekt“, so der „kicker“. „Bild“ zeigte auf X (ehemals Twitter) bereits Bilder von der Landung des Neuen in München. Der Deal sei aber noch nicht durch. Der 28 Jahre alte Portugiese soll dem Vernehmen nach rund 65 Millionen Euro kosten. Palhinha war erst im vergangenen Sommer für 20 Millionen von Sporting Lissabon in die Premier League gewechselt.

Trainer Thomas Tuchel äußerte sich dazu auf der Pressekonferenz am Freitag. „Ein paar Stunden dauert’s noch“, sagte der 50-Jährige vor dem Auswärtsspiel in Gladbach am Samstag (18.30 Uhr/Sky): „Wir versuchen, unsere Mannschaft zu verstärken. Es scheint auf eine Last-Minute-Entscheidung hinauszulaufen.“

Bremer Sturm-Lösung aus Frankfurt?

12.40 Uhr: Neben Ex-HSV-Stürmer Joel Pohjanpalo (FC Venedig) kursieren bei Werder Bremen auf der Suche nach einem Nachfolger für Niclas Füllkrug viele weitere Namen. Einer davon ist offenbar der Kolumbianer Rafael Borré von Eintracht Frankfurt. Das berichten Sport1, „Bild“ und der Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano.

Den Berichten zufolge haben die Bremer ein Angebot für den 27 Jahre alten Angreifer abgegeben und stehen mit den Frankfurtern kurz vor einer Einigung. Borré wird auch vom FC Valencia in Spanien umworben und möchte die Eintracht mangels sportlicher Perspektive verlassen.

HSV-Gegner Rostock holt Brasilianer

12.11 Uhr: Der kommende HSV-Gegner Hansa Rostock hat seinen Kader mit dem Brasilianer Junior Brumado ergänzt. Der Stürmer kommt für ein Jahr auf Leihbasis vom dänischen Erstligisten FC Midtjylland. „Mit ihm bekommen wir einen physisch starken Stürmer, der uns sowohl qualitativ als auch in der Breite verstärken wird“, sagte er über den 24-Jährigen.

Brumado wechselte Anfang 2019 aus seiner Heimat zu Midtjylland. Von Januar bis Juli 2020 war er für ein halbes Jahr an Silkeborg IF ausgeliehen. In 48 Erstliga-Spielen in Dänemark war er zehnmal erfolgreich.

Überraschung! Bochums Zoller geht zu St. Pauli statt nach Düsseldorf

11.20 Uhr: Was für eine überraschende Wende! Bochum-Stürmer Simon Zoller (32) war sich schon mit Düsseldorf einig, doch der Aufsichtsrat der Fortuna hat offenbar nicht zugestimmt. Dies hat der FC St. Pauli genutzt und wird den Angreifer dem Vernehmen nach mit einem Zweijahresvertrag austatten. Nach MOPO-Informationen ist der Transfer in Arbeit und auf der Zielgeraden – der Kiezklub hat seinen neuen Mann für die Tore gefunden.

Perfekt! Union Berlin holt Weltstar Bonucci

11.13 Uhr: Wow! Bundesligist Union Berlin hat den nächsten Coup gelandet und den italienischen Europameister Leonardo Bonucci verpflichtet. Der 36 Jahre alte Innenverteidiger kommt von Juventus Turin nach Köpenick, über die Vertragsdauer machte Union keine Angaben.

Aus Turin nach Köpenick: Leonardo Bonucci wird Unioner#fcunionhttps://t.co/x6L72qPeTE — 1. FC Union Berlin (@fcunion) September 1, 2023

„Es ist für mich etwas Besonderes, erstmals in meiner Karriere den Schritt ins Ausland zu gehen“, sagte Bonucci: „Bei Union habe ich die Möglichkeit, weiter auf höchstem Niveau zu spielen und die Mannschaft auf ihrem Weg in drei anspruchsvollen Wettbewerben mit meiner Erfahrung zu unterstützen. Ich freue mich sehr auf diese neue Station in meiner Karriere.”

Bonucci hatte mit Juve acht seiner neun Meistertitel und vier Pokalsiege gefeiert. Mit Ausnahme einer Saison bei AC Mailand hat der Routinier seit 2010 insgesamt 502 Pflichtspiele für die Alte Dame bestritten, war dort zuletzt allerdings aussortiert worden. Sein Vertrag wäre noch bis 2024 gültig gewesen.

Hannover holt Scott – und auch Voglsammer?

11.01 Uhr: Zweitligist Hannover 96 das Mittelfeld-Talent Christopher Scott verpflichtet. Nach Angaben des Clubs wird der 21-Jährige vom belgischen Meister FC Royal Antwerpen für ein Jahr ausgeliehen. Hannover 96 erhält eine Kaufoption.

Der Deutsch-Ghanaer spielte in den Jugendmannschaften von Bayer Leverkusen und Bayern München, bevor es ihn nach Belgien zog. „Christopher kann flexibel als Verbindungsspieler im Mittelfeldzentrum, auf der Zehnerposition sowie im Angriff eingesetzt werden. Ihn zeichnet eine außergewöhnliche Dynamik in seinen Aktionen aus”, sagte Hannovers Sportdirektor Marcus Mann.

Nach Informationen der „Bild“ ist 96 außerdem an Stürmer Andreas Voglsammer interessiert. Der 31-Jährige spielte unter anderem für Union Berlin, Arminia Bielefeld und den 1. FC Heidenheim und soll vom englischen Zweitligisten FC Millwall verpflichtet werden.

Dortmunds Moukoko lehnt Bundesliga-Angebote ab

10.29 Uhr: Nach der Verpflichtung von Niclas Füllkrug könnte es beim BVB für Youssoufa Moukoko eng werden mit Spielzeit. Doch laut Sport1 hat der 18-Jährige (Leih-)Anfragen aus der Bundesliga (u.a. Köln und Bremen) abgelehnt und will sich in Dortmund durchsetzen.

Ab zum BVB! Wer ersetzt Füllkrug bei Werder?

9.19 Uhr: Die Ära von Niclas Füllkrug bei Werder Bremen ist zu Ende. Der Nationalstürmer wechselte am Donnerstag zu Borussia Dortmund. „Es ist eine Option, die für alle Seiten passt“, hatte Bremens Fußball-Chef Clemens Fritz zuvor gesagt.

Dennoch ist der Weggang des besten Spielers sportlich ein herber Verlust für die Bremer. „Die Bedeutung von Niclas innerhalb der Mannschaft haben wir ja schon immer betont“, sagte Werder-Coach Ole Werner. „Er ist ein prägender Spieler für uns.“

✍️ Der BVB verpflichtet Nationalstürmer Niclas #Füllkrug! Der amtierende Torschützenkönig der Fußball-Bundesliga trägt ab sofort das schwarzgelbe Trikot und unterschrieb einen bis zum 30. Juni 2026 datierten Vertrag. Willkommen, Fülle!



Zur Meldung:

➡️ https://t.co/auLLT4C6x4 — Borussia Dortmund (@BVB) August 31, 2023

Trotzdem war aus Bremer Sicht eine Zustimmung zu dem Transfer unausweichlich. „Wir sind ein Unternehmen, das Einnahmen generieren muss“, sagte Fritz. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll die Ablöse bei rund 15 Millionen Euro liegen.

In Bremen wollen die Verantwortlichen so schnell wie möglich Ersatz präsentieren. „Es gibt den einen klaren Favoriten. Es sind drei, vier Leute, mit denen wir uns insgesamt beschäftigen. Jetzt müssen wir schauen, was wir umsetzen können“, sagte Fritz.

Joel Pohjanpalo bejubelt 2020 ein HSV-Tor in Bochum. WITTERS Joel Pohjanpalo bejubelt 2020 ein HSV-Tor in Bochum.

Gerüchten aus Italien zufolge ist Ex-HSV-Profi Joel Pohjanpalo (28) ein Kandidat. Der Finne in Diensten des italienischen Zweitligisten FC Venezia (Vertrag läuft noch bis 2025) soll eine Ausstigesklausel in Höhe von 3,5 Mio. Euro im Vertrag haben. Pohjanpalo hatte 2020 als Leihgabe aus Leverkusen in 14 Zweitliga-Sielen für den HSV neun Tore erzielt. In Venedig hat er Kult-Status erlangt, auch wegen des ein oder anderes Bieres am Spielfeldrand.

Auch die Namen Sekou Mara (FC Southampton), Jens Odgaard (AZ Alkmaar) und Sydney van Hooijdonk (FC Bologna) kursieren an der Weser.

Bayern vor Palhinha-Deal – Gravenberch nach Liverpool

8.58 Uhr: Mittelfeldspieler João Palhinha hat sich einem Medienbericht zufolge für einen Wechsel zum FC Bayern München entschieden. Dies habe der 28-Jährige seinem Klub FC Fulham mitgeteilt, berichtete Sport1.

Die Münchner sollen bereits ein Angebot für den portugiesischen Nationalspieler abgegeben haben. Die Gespräche laufen, nach Angaben englischer und portugiesischer Medien soll Fulham weit mehr als 50 Millionen Euro Ablöse verlangen. Die Rede ist aktuell von 65 Millionen. Thomas Tuchel möchte in diesem Sommer gerne noch einen rein defensiv ausgerichteten Sechser verpflichten.

Der Transfer von Ryan Gravenberch vom FC Bayern zum FC Liverpool steht kurz derweil vor dem Abschluss. Wie unter anderem das „Liverpool Echo“ berichtete, hat es bei den Verhandlungen am Donnerstag einen Durchbruch gegeben. Demnach soll der niederländische Nationalspieler für etwa 40 Millionen Euro zum Team von Trainer Jürgen Klopp wechseln. „The Athletic“ berichtete, dass der 21-Jährige am Freitag den Medizincheck absolvieren wird. Gravenberch war mit seiner Einsatzzeit in München unzufrieden.

Kolo Muani nach Paris? Transfer „noch weit entfernt“

8.37 Uhr: Eine Einigung über einen Transfer von Eintracht Frankfurts Stürmerstar Randal Kolo Muani zu Paris Saint-Germain ist auch aus Sicht von PSG-Chef Nasser Al-Khelaïfi noch nicht in Sicht. „Es ist kein Geheimnis, dass es ein Interesse gibt. Aber Frankfurt und wir sind noch weit voneinander entfernt, sehr weit“, sagte er dem Sender Canal+ am Donnerstagabend.

Ähnlich hatte sich zuvor Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche am Rande des Playoff-Rückspiels in der Conference League gegen Lewski Sofia geäußert. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von mindestens 100 Millionen Euro für den 24 Jahre alten Kolo Muani. „Wir haben unsere Vorstellungen, sie haben ihre Vorstellungen. Wir sind in Gesprächen und werden sehen, was passiert“, sagte Krösche. „Entweder man wird sich einig – oder halt nicht.“

München steigt in Poker um Bella-Kotchap ein

8.12 Uhr: Bayern München soll in den Poker um Nationalspieler Armel Bella-Kotchap (21) eingestiegen sein. „Bild“ und „Sport1“ berichteten in der Nacht zu Freitag übereinstimmend, die Bayern verhandelten mit dem FC Southampton.

Der frühere Bochumer besitzt in Southampton einen Vertrag bis Sommer 2026, dürfte nach dem Abstieg aus der Premier League aber andere sportliche Ziele verfolgen. Bella-Kotchap, der angeblich auch schon bei Eintracht Frankfurt und beim BVB im Gespräch war, hat bislang zwei Länderspiele für das DFB-Team von Bundestrainer Hansi Flick absolviert.

7.44 Uhr: Bei der Suche nach einem neuen Linksverteidiger ist Werder schon weiter als bei der nach einem Füllkrug-ersatz. Olivier Deman von Cercle Brügge wechselte am frühen Donnerstagabend an die Weser und soll schon am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den FSV Mainz 05 im Kader stehen.

Derweil verliert Werder sein Eigengewächs Ilia Gruev. Der 23 Jahre alte bulgarische Nationalspieler wechselt in die zweitklassige englische Championship zu Leeds United und erhält dort einen Vierjahresvertrag bis 2027.

Darmstadt holt Skarke von Union zurück

7.21 Uhr: Bundesligist SV Darmstadt 98 hat Tim Skarke zurückgeholt. Der nach zwei Spielen noch punktlose Aufsteiger lieh den 26 Jahre alten Rechtsaußen bis zum Saisonende von Union Berlin aus. In der Rückrunde 2022/23 hatte Skarke auf Leihbasis für Schalke 04 gespielt.

Die Nummer 2⃣7⃣ ist zurück im Merck-Stadion am Böllenfalltor! Tim Skarke wechselt von Union Berlin nach Darmstadt und schließt sich auf Leihbasis für ein Jahr dem #sv98 an. Willkommen zurück, Tim! ⚜ pic.twitter.com/P8J67OEU5o — SV Darmstadt 98 (@sv98) August 31, 2023

„Für unseren Kader waren wir noch auf der Suche nach einem dynamischen Allrounder, der dem Team bestenfalls sofort helfen kann“, sagte 98-Trainer Torsten Lieberknecht. Skarke hatte von 2019 bis 2022 für Darmstadt gespielt und in 76 Zweitliga-Einsätzen zwölf Tore erzielt.

Braunschweig holt Isländer Helgason

6.59 Uhr: Zweitligist Eintracht Braunschweig hat den isländischen Nationalspieler Thórir Jóhann Helgason verpflichtet. Der 22-jährige Mittelfeldspieler vom italienischen Serie-A-Klub US Lecce wechselt zunächst für eine Saison auf Leihbasis zu den Niedersachsen. Für die Zeit danach sicherten sich die Braunschweiger eine Kaufoption.

„Thórir Jóhann hat die läuferischen und technischen Voraussetzungen, um in unserem Mittelfeld die Organisation zwischen Defensive und Offensive zu verbessern“, sagte Sport-Geschäftsführer Peter Vollmann. Helgason bestritt bislang 16 Länderspiele für Island und kam im September 2021 auch in einem WM-Qualifikationsspiel gegen Deutschland zum Einsatz (0:4).

Heintz-Comeback in Köln

6.21 Uhr: Der 1. FC Köln hat Abwehrspieler Dominique Heintz vom 1. FC Union Berlin verpflichtet. Der 30-Jährige erhält beim Bundesligisten von Trainer Steffen Baumgart einen Vertrag bis 2024, wie die Kölner am Donnerstag mitteilten. Heintz, der in der vergangenen Saison auf Leihbasis beim VfL Bochum gespielt hatte, war bereits vom Sommer 2015 bis zum Sommer 2018 für Köln aktiv gewesen.

Welcome back, Heintzi Dominique Heintz kehrt zurück zum 1. FC Köln. Der 30-jährige Innenverteidiger wechselt vom 1. FC Union Berlin und hat einen Vertrag bis 30. Juni 2024 unterschrieben.



Zur Meldung https://t.co/czowLBC62U — 1. FC Köln (@fckoeln) August 31, 2023

„Dominique hat im Laufe seiner bisherigen Karriere sein Bundesliga-Niveau zur Genüge unter Beweis gestellt“, sagte Kölns Geschäftsführer Christian Keller. „Während seiner Zeit in Bochum hat er zudem gezeigt, dass er neben dem Zentrum auch auf der Außenbahn spielen kann.” Heintz hat bislang 199 Bundesliga-Partien absolviert und dabei vier Tore erzielt.

Fan-Liebling Breier von Hansa nach Lübeck

6.01 Uhr: Nach fünfeinhalb Jahren beim FC Hansa Rostock wechselt Stürmer Pascal Breier zum Drittliga-Aufsteiger VfB Lübeck. Beim VfB unterschrieb er einen Vertrag bis 2025. Der Publikumsliebling Breier war im Januar 2018 vom VfB Stuttgart zum FC Hansa gewechselt. Nach langer Verletzungspause unterschrieb der 31-Jährige im Sommer noch einmal einen neuen Einjahresvertrag in Rostock. Doch die sportliche Perspektive fehlte ihm zuletzt offenbar. Insgesamt bestritt der frühere deutsche Juniorennationalspieler für die Rostocker 158 Pflichtspiele, in denen er 65 Treffer erzielte.

5.46 Uhr: Bundesligist Union Berlin steht offenbar vor dem nächsten Coup. Wie der „kicker“ am Donnerstag berichtete, wird der italienische Europameister Leonardo Bonucci (36) in Kürze zum Medizincheck in der Hauptstadt erwartet. Demnach haben sich beide Parteien auf den Wechsel geeinigt, der 36-Jährige soll einen Einjahresvertrag erhalten. Als Ablösesumme waren zuletzt zwei Millionen Euro im Gespräch gewesen.

Bonucci hat in Italien noch einen gültigen Vertrag bis zum kommenden Sommer, der Abwehrspieler ist von Juve allerdings aussortiert worden. Mit Juventus hatte Bonucci acht Meistertitel und vier Pokalsiege gefeiert. Mit Ausnahme einer Saison beim AC Mailand hat Bonucci seit 2010 insgesamt 502 Pflichtspiele für die Alte Dame bestritten.

Wolfsburg holt Sarr aus Frankreich

5.01 Uhr: Bundesligist VfL Wolfsburg hat auf die Knieverletzung von Nationalstürmer Lukas Nmecha reagiert und den schwedischen Angreifer Amin Sarr verpflichtet. Der 22-Jährige kommt zunächst für ein Jahr auf Leihbasis vom französischen Spitzenclub Olympique Lyon, teilten die Wolfsburger am Donnerstag mit.

Schwedischer Stürmer verstärkt die Wölfe: Amin Sarr kommt für ein Jahr auf Leihbasis von @OL zu unseren Grün-Weißen. Herzlich willkommen, Amin! #VfLWolfsburg pic.twitter.com/epJtNMt8GJ — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) August 31, 2023

„Wir sind glücklich, dass wir fündig geworden sind und unseren Angriff mit Amin Sarr noch kurz vor dem Ende der Frist komplettieren können“, sagte Sportdirektor Sebastian Schindzielorz. „Mit Amin bekommen wir einen äußerst vielseitigen Stürmer, der besonders durch seine körperlichen und technischen Qualitäten hervorsticht und uns durch seine Geschwindigkeit und sein Vertikalspiel noch variabler macht.”

Zuletzt gab es in Wolfsburg auch Gerüchte um einen möglichen Abgang von Rechtsverteidiger Ridle Baku. Ein Wechsel zu Benfica Lissabon oder dem FC Turin kommt nach einem Bericht der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“ aber nicht zustande.