St. Paulis Transfer-Überraschung: So kam es zum Deal mit Bochums Zoller

Es gibt nichts, was es nicht gibt im Fußball-Geschäft – und das in diesem Fall zu Gunsten des FC St. Pauli. Während beim Kiezklub die Korken knallen werden, weil der Transfer des gesuchten Offensivmanns in Person von Simon Zoller nach MOPO-Informationen in Arbeit und auf der Zielgeraden ist, wird es bei Konkurrent Fortuna Düsseldorf aus anderen Gründen und nicht positiver Natur krachen.

Die Sache ist verrückt eigentlich. Denn zu 99 Prozent war der Wechsel von Zoller an den Rhein schon in trockenen Tüchern. Das Interesse der Fortuna war längst publik geworden, am Mittwochabend, so berichten mehrere Medien, hatte der Angreifer auch den obligatorischen Medizincheck bestanden. Auflösungsvertrag beim VfL Bochum, neuer Kontrakt in Düsseldorf – alles an Formalien lag parat, musste nur noch unterzeichnet werden.

Simon Zoller war sich mit Düsseldorf bereits einig

Doch dann, so heißt es, grätschte der Aufsichtsrat dazwischen, legte sein Veto ein. Der Moment, in dem Andreas Bornemann und der FC St. Pauli sofort zuschlugen. Zoller hatte auch beim Kiezklub auf der Liste sehr weit oben gestanden, weil dessen Deal mit Düsseldorf aber mehr oder minder klar schien, hielt man sich von Hamburger Seite vornehm zurück. Und wartete auf die Chance, die sich am Donnerstag plötzlich bot.

Als der Aufsichtsrat der Fortuna dann am Donnerstagabend doch noch grünes Licht gab, war es bereits zu spät, weil der Profi nebst Berater Markus Peter bereits auf dem Weg nach Hamburg war. Dort fand er ebenfalls unterschriftsreife Verträge (gültig wohl bis Sommer 2025) vor, diesmal ohne noch zu erwartende Einwände.

Zoller kommt mit reichlich Bundesliga-Erfahrung

Zollers Verpflichtung wurde von braun-weißer Seite bis Freitagmittag noch nicht offiziell bekannt gemacht, damit ist aber stündlich zu rechnen. Mit dem erfahrenen Stürmer (233 Einsätze in 1. und 2. Liga, 57 Tore, 27 Assists) ist das letzte Puzzleteil für den ansonsten bereits zuvor bestens aufgestellten Kader gefunden.

Im Kader für das Spiel am Freitagabend in Braunschweig (18.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) wird Zoller wohl noch nicht stehen.