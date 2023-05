Bier während des Spiels: Ex-HSV-Stürmer sorgt nicht nur mit Toren für Aufsehen

Dass Joel Pohjanpalo weiß, wo das Tor steht, hat er auch schon während seiner kurzen Stints beim HSV gezeigt. Dieses Talent demonstriert der 28-Jährige in aller Regelmäßigkeit für seinen aktuellen Klub, den FC Venedig. Für Aufsehen sorgte seine letzte Partie – und das nicht nur aufgrund seiner beeindruckenden sportlichen Leistung.

Neun Treffer in 14 Spielen – die Ausbeute von Pohjanpalo während seiner halbjährigen Leihe beim HSV (Rückserie der Saison 2019/20) war durchaus beachtlich. Zum erhofften Aufstieg konnte er die Hamburger damit aber nicht führen. Das gleiche Ziel verfolgt der Finne aktuell mit Serie-A-Absteiger Venedig, die nach einem verkorksten Saisonstart sogar noch die Chance auf die Teilnahme der Aufstiegsrunde haben. Dafür müssten sie Platz acht erreichen. Bei einem Punkt Rückstand sicherlich keine unmögliche Aufgabe für den Tabellenzehnten.

Ex-HSV-Stürmer Pohjanpalo feiert Viererpack für Venedig mit einem Bier

MIt 17 Toren und sechs Assists ist Pohjanpalo die Lebensversicherung für seinen Klub. Vier der 17 Buden erzielte der erfolgreichste Schütze der Serie B am Montag beim 5:0-Kantersieg gegen den FC Modena. Diese Leistung feierte er, wie es sich gehört, mit einem der Spielbälle. Das war dem Angreifer aber noch nicht genug.

Noch während die letzten Minuten des Spiels liefen, ging Pohjanpalo zu den Rängen, wo der Spieler des Tages sich von der Bierbude ein Getränk holte. Mit seinem Bier ging er dann zurück zur Ersatzbank. Ein durchaus kurioses Bild, welches für die Venedig-Fans aber nicht neu war.

Für den HSV traf Joel Pohjanpalo neunmal. imago/Jan Huebner Für den HSV traf Joel Pohjanpalo neunmal.

Schon im Februar gönnte sich Pohjanpalo nach seiner Auswechslung beim 2:1-Sieg gegen SPAL ein Bier direkt nach seiner Auswechslung.

Damals bereitete der Ex-HSV-Stürmer die zwei Treffer seines Teams auf. In beiden Spielen hat er sich sein Feierabendgetränk also redlich verdient.