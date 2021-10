Es gab einiges klarzustellen und Hansi Flick wählte den Rahmen, der ihm die größtmögliche Aufmerksamkeit garantierte. Als sich das DFB-Team am Sonntag zum Abschlusstraining am Hamburger Millerntor versammelte, holte der Bundestrainer zu einem Lobgesang auf Timo Werner aus. „Ich habe ihn explizit vor der Mannschaft nochmal gelobt für seinen Einsatz“, erklärte Flick. Worte, die Werner vor dem WM-Qualifikationsspiel in Nordmazedonien (Montag, 20.45 Uhr, live bei RTL) brauchte.

Er ist mal wieder Gegenstand größerer Diskussionen. Kaum ein deutscher Spieler spaltet die Nation zurzeit derart wie Werner, der unglaublich dynamisch wirkt, wenn er gut im Spiel ist, aber eher wie ein Zappelphilipp, wenn ihm Dinge misslingen. Ein schmaler Grat. Wenn dann, wie gegen Rumänien, der Verdacht einer Schwalbe besteht, strömt Wasser auf die Mühlen all seiner Kritiker.

Bundestrainer Flick kontert die Kritik an DFB-Star Werner

Flick mag diese Diskussion nicht. „Das ist nicht fair“, sagt er und erinnert an die Szene aus der fünften Minute, als der Strafstoß nach einem vermeintlichen Foul an Werner wieder zurückgenommen wurde: „Wir reden von einem Elfmeter, der gefühlt fünf Minuten untersucht wird. Dann kann es nicht eine so klare Fehlentscheidung sein. Wenn man in so einem Tempo unterwegs ist, reicht die kleinste Berührung, um aus dem Tritt zu kommen.“

Flick wünscht sich eine insgesamt größere Unterstützung für Werner. Allerdings vergaß der Bundestrainer da wohl, dass er es war, der dem Angreifer nach der Partie vorwarf, zu oft zu nah am Tor agiert zu haben. Das soll sich schon heute in Skopje ändern. Flicks Resümee: „Wir reden von einem Stürmer, der auch eine enorme Qualität hat.“