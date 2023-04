Bericht: Wechsel von Bundesliga-Star nach Dortmund fix

Es war längst viel mehr als nur ein Gerücht. Bereits im vergangenen Jahr wurde über das sehr konkrete Interesse von Borussia Dortmund an ihm berichtet, nun soll der Transfer von Borussia Mönchengladbachs Ramy Bansebaini zum BVB fix sein. Das berichtete Sky am Montag.

Demnach zieht es den algerischen Linksverteidiger, dessen Vertrag in Gladbach ausläuft, im Sommer nach Dortmund. Der Wechsel sei inzwischen „in trockenen Tüchern“, berichtet der Pay-TV-Sender, Bensebaini habe bei den Schwarz-Gelben einen langfristigen Kontrakt unterschrieben.

Gladbachs Ramy Bensebaini hat beim BVB unterschrieben

Der 27-Jährige spielt seit 2017 in Gladbach und lief für die „Fohlen“ seither – meist als Stammspieler – wettbewerbsübergreifend in 107 Pflichtspielen auf, in denen er insgesamt 24 Tore erzielte und sieben Assists beisteuerte. Schon im vergangenen Jahr hatte sich abgezeichnet, dass Bensebainis Zukunft über 2023 hinaus nicht beim Team von Coach Daniel Farke liegen würde.

Stattdessen spielt der Linksfuß ab der kommenden Saison also für die andere Borussia der Bundesliga: Die Borussen aus Dortmund, die am Wochenende durch das 2:4 gegen Bayern München die Tabellenführung verloren hatten, die aber in der kommenden Saison dennoch sehr wahrscheinlich wieder in der Champions League antreten werden – mit Bensebaini, der in seiner Karriere bislang erst fünfmal in der Königsklasse auflaufen durfte. (tim)