Barça-Bosse wollen Lewandowski loswerden: Kehrt stattdessen Messi zurück?

Er ist noch immer in seiner ersten Saison beim FC Barcelona. Doch nach dem krachenden Aus in der Copa del Rey gegen den Rivalen Real Madrid (0:4) sollen die katalanischen Bosse Angreifer Robert Lewandowski infragestellen. Die spanische Tageszeitung „AS“ berichtet sogar, dass der polnische Stürmer-Star Barça schon im Sommer wieder verlassen könnte.

Zwar schoss Lewandowski wettbewerbsübergreifend in 37 Spielen beachtliche 27 Tore und legte seinen Mitspielern sieben weitere Treffer auf, jedoch sollen die Leistungen besonders in großen Spielen ungenügend sein, heißt es in dem Bericht. In wichtigen Begegnungen wie dem Clásico oder den Europa-League-Playoffs hätte man sich mehr von Lewandowski erhofft, heißt es.

Messi-Rückkehr wäre durch Lewandowski-Aus möglich

Barcelonas Präsident Joan Laporta und Co. wollen deswegen Lewandowskis Leistung in den kommenden Wochen besonders kritisch beobachten, um eine Entscheidung für den Sommer treffen zu können, schreibt die „AS“. Eine Trennung nach nur einer Saison stehe demnach im Raum – denn das könnte die Türe öffnen für eine eventuelle Rückkehr des siebenfachen Ballon d’Or-Gewinners Lionel Messi (derzeit Paris Saint Germain).

Laut Vizepräsident Rafael Yuste soll der FC Barcelona in Kontakt mit dem Messi stehen und würde diesen gerne zurückholen. Dafür müsste Barcelona allerdings die finanzielle Lage verbessern – zum Beispiel, indem Spieler verkauft und von der Gehaltsliste gestrichen werden. So wie Lewandowski, der noch einen Vertrag bis 2026 besitzt. Sein Marktwert wird auf rund 40 Millionen Euro geschätzt.