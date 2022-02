Aus den Niederlanden ist seit einigen Tagen zu hören, dass der FC Bayern an Ajax Amsterdams Talent Ryan Gravenberch interessiert ist. Nun könnte es in die heiße Phase gehen: Der 19-Jährige soll dem Wechsel an die Isar jetzt sogar schon zugestimmt haben.

Schon am Freitag hatte die niederländische Zeitung „De Telegraaf“ darüber berichtet, dass sich das Management von Ajax‘ Mittelfeldspieler mit dem FC Bayern in Gesprächen befinde. Das „Algemeen Dagblad“ legte jetzt noch einen drauf: Demnach habe Gravenberch dem Wechsel zum deutschen Rekordmeister bereits zugestimmt.

FC Bayern vor Verpflichtung von Ajax-Talent Gravenberch

Das junge Eigengewächs von Ajax Amsterdam hat eigentlich noch einen Vertrag bis 2023 – die Verhandlungen um eine mögliche Vertragsverlängerung hatten bisher allerdings nicht zu einem Ergebnis geführt. Ein ablösefreier Wechsel komme für Gravenberch aber auf keinen Fall infrage. „Ich habe hier meine ganze Kindheit gespielt. Ajax war immer gut zu mir“, zitiert ihn das „Algemeen Dagblad“. „Ich habe dem Klub viel zu verdanken, deswegen kann ich es mir nicht leisten, ablösefrei zu gehen. Das wird nicht passieren.“

Dem Angebot von Hasan Salihamidzic hat sein Management jetzt anscheinend akzeptiert. Derzeit ist eine geforderte Ablösesumme in Höhe von 30 Millionen im Gespräch.

Trotz seines jungen Alters ist Gravenberch unangefochtener Stammspieler im Team von Trainer Erik ten Hag. In der aktuellen Saison kommt er bislang auf 30 Pflichtspiele, erzielte dabei ein Tor und gab vier Vorlagen. 2022 lief er auch das erste Mal für die niederländische Nationalmannschaft auf. (aba)