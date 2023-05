„Brennt euch der Helm?“ Bayern-Fans senden Botschaft an Bremer Polizei

Einige Bayern-Fans hatten am vergangenen Spieltag im Auswärtsblock in Bremen für Aufruhr gesorgt. Über den Umgang der örtlichen Polizei mit ihnen scheinen die Anhänger des Rekordmeisters dabei unzufrieden gewesen zu sein. Im Heimspiel gegen Schalke 04 äußerten sie dies mit mehreren Bannern.

Beim 2:1 Auswärtssieg gegen Werder Bremen kam es zur Räumung des Auswärtsblocks, nachdem die Bayern-Fans dort Pyrotechnik gezündetet hatten. Nach dem Spiel wurden fünf Reisebusse mit ingesamt 380 Personen nach München überprüft und daraufhin mehrere Anzeigen wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz erstattet.

Manche der Busse mussten sogar bis 3 Uhr morgens warten, bis sie wieder die Heimreise anregen könnten.

Beim Heimspiel am 32. Spieltag reagierten die Bayern-Fans. Bannern an die Bremer Polizei mit den Aufschriften: „Polizei Bremen – Brennt euch der Helm?“, „Polizei Bremen – das V steht für Verhältnismässigkeit“ und „ACAB“ waren am Samstag auf der Südkurve zu erkennen.

„Absolut überzogen“: Fanclub-Sprecher über Polizei

Der Sprecher des Bayrischen Fanklubs Alexander Salzweger, Club Nr. 12, bewertete die Aktion der Bremer Polizei gegenüber dem Portal „Spox“ als „absolut unverhältnismäßig“. „Fans aktiver Fanszenen kennen solche Einsätze ja leider, aber das war selbst für deren Verhältnisse absolut überzogen“, fügte Salzweger hinzu.