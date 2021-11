Diesen Abschied hatte er sich verdient. Mit „Jogi, Jogi“-Sprechchören wurde Joachim Löw am Donnerstagabend vor dem 9:0 (4:0) der DFB-Auswahl gegen Liechtenstein bedacht. 26.500 Fans feierten den früheren Bundestrainer, der als einer der besten aller Zeiten in die Geschichte einging.

Löw sagte tschüs. Nun auch nochmal ganz offiziell. Am Nachmittag war der 61-Jährige mit dem Zug aus seinem Wohnort Freiburg kommend in Wolfsburg eingetroffen. Eng an seiner Seite: sein Ex-Scout Urs Siegenthaler (73), der ebenso wie der frühere Torwart-Trainer Andreas Köpke (59) und weitere Mitglieder aus Löws ehemaligem Stab verabschiedet wurde.

DFB: Weltmeister standen Spalier für Joachim Löw

Festlich wurde es im Stadion, wo zahlreiche Weltmeister von 2014 (u.a. Schweinsteiger, Hummels, Podolski, Mertesacker, Klose) kurz vor dem Abspielen der Hymnen für Löw Spalier standen. Allerdings: Es wurde ein kurzer Auftritt ihres ehemaligen Trainers, der auch von sich aus auf ein größeres Brimborium verzichtet haben soll. So blieb es ein zwar herzlicher, aber eben nicht allzu wuchtiger Abschluss-Applaus des Publikums. Wolfsburg ist eben Wolfsburg.

Einen seiner größten Wünsche des Abends dürfte sich Löw (war insgesamt 15 Jahre lang Bundestrainer) dann nach der Partie erfüllt haben. Wie das DFB-Team wohnt er im Hotel „Ritz Carlton“. Da waren sicher ein, zwei Gläser Rotwein mit Nachfolger Hansi Flick drin.