„Das macht mich wütend“: Metzelder-Urteil: Auch Mario Götze platzt der Kragen

WM-Siegtorschütze Mario Götze hat sich in die Kritiker eingereiht, die das Urteil gegen Ex-Nationalspieler Christoph Metzelder im Kinderpornografie-Prozess als zu milde ansehen.

Metzelder war in Düsseldorf wegen Besitz und Weitergabe von Dateien mit kinderpornografischem Inhalt zu zehn Monaten Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt worden, was bereits seine ehemaligen Mitspieler Lukas Podolski und Kevin Kuranyi scharf kritisiert hatten.

Kinderporno-Prozess: Götze kritisiert Urteil gegen Metzelder

„Eine so milde Strafe bei einem so schwerwiegenden Vergehen ruft bei mir großes Unverständnis hervor. Das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen und macht mich wütend“, sagte Götze nun der „Bild“: „Mir persönlich fällt es schwer, bei solch ekelhaften Taten Gründe für Strafmilderung verstehen zu können. Denn das, was unschuldigen Kindern und ihren Familien angetan wurde, kann niemand mehr rückgängig machen.“

Götze forderte gleichsam „viel härtere Gesetze“ gegen derartige Vergehen: „Wenn kleine Kinder und ihre Familien für den Rest ihres Lebens geschädigt werden, müssen so verachtende Taten viel härter bestraft werden.“