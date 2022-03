Heidenheim-Schreck Burgstaller heißer Tor-Kandidat

Nimmt man seine Bilanz zum selben Zeitpunkt der Hinrunde zum Vergleich, ist in der Tat eine Diskrepanz feststellbar. Guido Burgstaller deswegen eine Torflaute anzudichten, wäre trotzdem maßlos übertrieben. Und die Wahrscheinlichkeit, dass St. Paulis Sturm-Routinier sein Konto am Freitag aufstocken können wird, ist relativ hoch: Der 1. FC Heidenheim zählt zu den Lieblingsgegnern des Österreichers.

Satte sieben Hütten hatte der 32-Jährige nach neun Hinrunden-Partien bereits angehäuft, im identischen Zeitraum der zweiten Saisonhälfte sind es zwar „nur“ drei. Dennoch ist Burgstaller noch nie in seiner Laufbahn so treffsicher gewesen wie in seinen Hamburger Zeiten, die Quote liegt bei mehr als einem Treffer pro Partie (52 Einsätze, 30 Tore, zwölf Assists). Nicht einmal in Nürnberg (70 Spiele, 34 Buden, zwölf Assists) war er einst besser.

St. Paulis Guido Burgstaller verlor nur eine Partie gegen den 1. FC Heidenheim

Und nun wartet ein Kontrahent, gegen den „Burgi“ in den bisherigen sechs Aufeinandertreffen bereits sieben Scorerpunkte sammeln konnte. Lediglich das erste Duell anno 2014/15 mit dem Club ging 0:1 verloren, danach folgten vier Siege (je zwei mit Nürnberg und St. Pauli) und ein Remis.

Dabei entwickelte sich der Mann, der seit Monaten mit vier Gelben Karten durch die Spiele kommt, irgendwann aber sicher noch eine Sperre wird absitzen müssen, vor allem in Braun-Weiß zum Heidenheim-Schreck: Zu den jüngsten beiden Auswärtserfolgen an der Brenz (4:3 und 4:2) trug er schlanke drei Treffer und zwei Vorlagen bei.

Das darf aus St. Pauli-Sicht gerne so weitergehen, und auch Burgstaller würde sich gegen eine Fortsetzung der Serie kaum wehren. Auch wenn beim Vollblut-Teamplayer persönliche Bilanzen keine Rolle spielen.