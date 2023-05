Das freut die Ultras: St. Paulis besonderer Gast zur Saisoneröffnung

Seit vielen Jahren pflegen Fans und Ultras des FC St. Pauli eine enge Freundschaft mit den Anhängern von Hapoel Tel Aviv. In einigen Wochen werden beide Teams auch auf dem Rasen aufeinandertreffen: Zur offiziellen Saisoneröffnung gastiert der israelische Spitzenklub am Millerntor.

Am 22. Juli um 15 Uhr werden sich die beiden Klubs auf St. Pauli duellieren, genauere Informationen zum Ablauf und dem Ticketverkauf werden noch folgen. Fest steht jedoch, dass es ein Rahmenprogramm auf dem Vorplatz des Stadions geben soll.

FC St. Pauli begrüßt Hapoel Tel Aviv am Millerntor

Für Hapoel fällt das Gastspiel am Millerntor in ein besonderes Jahr, 2023 feiert der Klub sein 100-jähriges Bestehen. Seitdem holte er in Israel 13 Meisterschaften und 16 Pokalsiege.

Hapoel Tel Aviv kommt ans #Millerntor.



Die Fan-Freundschaft zwischen Hapoel und St. Pauli drückte sich in den vergangenen Jahren immer wieder in gegenseitigen Besuchen aus, weitere Kontakte entstanden durch Reisen des St. Pauli-Fanprojekts mit Jugendlichen in die Mittelmeer-Metropole.

Oke Göttlich verspricht sich „ordentlich Stimmung“

Entsprechend groß ist die Freude bei den Verantwortlichen, nun auch ein Duell auf dem Platz organisiert zu haben: „Die Saison-Eröffnung verspricht ordentlich Stimmung“, freut sich Präsident Oke Göttlich, „nicht nur während des Spiels, sondern auch rund um das Millerntor“.

Noch vor einigen Wochen mussten sich die Fans des Kiezklubs ausgerechnet vonseiten ihres Stadtrivalen Antisemitismus vorwerfen lassen. Hintergrund: Die St. Pauli-Anhänger pflegen auch zu einigen Anhängern des griechischen Klubs AEK Athen eine Freundschaft, welche zuletzt mit antisemitischen Attacken beim Basketball auf Gegner Hapoel Jerusalem für Negativschlagzeilen sorgten.