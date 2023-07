Freier Tag? Wildes Event für St. Paulis Profis

Trainingsklamotten und Bälle blieben im Schrank, stattdessen waren am Montag in St. Leonhard Schwimmwesten und Paddel angesagt: Am freien Tag nach dem 7:1-Kantersieg gegen den österreichischen Erstligisten Austria Lustenau begab sich ein Großteil der Profis des FC St. Pauli auf eine Rafting-Tour.

Die Teilnahme war freiwillig, jeder Spieler konnte selbst entscheiden, was er mit seiner freien Zeit anzufangen gedachte.

Gros der St. Pauli-Profis beim Rafting auf der Passer am Start

Die meisten der Protagonisten aber meldeten sich für das Wildwasser-Event an, sodass zwei Gruppen in zwei verschiedenen Zeitfenstern ins Abenteuer starteten.

Das sorgte dann für viel Freude, aber auch reichlich ungeplante Bade-Momente im kühlen Nass der Passer, wie der Fluss, der auch durch St. Leonhard fließt, heißt.