„Kann mich nicht erinnern“ – St. Pauli-Profi Hartel überrascht sich selbst

Und plötzlich mutiert der Mann auch noch zum Knipser. Marcel Hartel ist einer der kreativen Köpfe des FC St. Pauli, das Toreschießen gehört eher nicht zu seinen primären Stärken. Beim starken 7:1 gegen Austria Lustenau aber schlug der Mittelfeldstratege gleich zweimal zu.

„Jedes Tor gibt jedem Spieler und der Mannschaft Selbstvertrauen“, sagte er nach seinem Doppelpack. An seinen letzten kann er sich nicht mehr erinnern, „auch nicht in einem Testspiel“, ergo war er natürlich sehr erfreut. Fast hätte er sogar ein drittes Mal genetzt – per Kopf! „Erst mal war ich schockiert, dass ich überhaupt so hoch springen kann“, erklärte er lachend zu seiner Möglichkeit. „Deswegen konnte ich mich gar nicht mehr konzentrieren, den Kopfball richtig zu treffen.“

Darum trifft St. Paulis Hartel plötzlich so oft das Tor

Die hohe Anzahl der Abschlüsse ist kein Zufall. „Der Trainer verlangt von uns Achtern eine bessere Box-Besetzung als im letzten Jahr“, sagte Hartel. Das sehe man im Training, in den Tests, und auch Fabian Hürzeler habe registriert und kommuniziert, „dass wir da einen Schritt nach vorne gemacht haben. Wenn du die Box besetzt hast, fällt dir der Ball auch mal vor die Füße.“