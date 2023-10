Was machen St. Paulis Ex-Profis? Medic stürzt ab – zwei starten durch

Neben Lukas Daschner (VfL Bochum), mit die MOPO ausführlich gesprochen hat, haben noch elf weitere Profis den FC St. Pauli im vergangenen Sommer verlassen. So wirklich prickelnd läuft es bei den wenigsten von ihnen, allerdings gibt es zwei Ausreißer nach oben.

Jakov Medic (Ajax Amsterdam): Stand nur wenige Tage nach seinem Wechsel gleich in der Startelf und erzielte ein Traumtor. Spielte im August noch immer von Beginn an, auch in der Europa-League-Quali. Doch seit September lief es weder beim Kroaten noch bei Ajax selbst, das mit fünf Punkten aus sechs Partien Drittletzter der Eredivisie ist. Kehrte am vergangenen Wochenende gegen Alkmaar ins Team zurück, Amsterdam verlor trotzdem mit 1:2.

Medic nach Traumstart mit Ajax am Boden – Fazliji blüht auf

Betim Fazliji (FC St. Gallen): Der Kosovare stand in allen zehn Liga-Spielen seit seiner Rückkehr in die Schweiz in der Startelf und war sehr erfolgreich, glänzte einmal sogar als Torschütze. Zurzeit Dritter.

Afeez Aremu (1. FC Kaiserslautern): Hatte sich von seinem Wechsel mehr Spielzeit erhofft, kam aber lediglich beim 3:1 gegen Nürnberg für 31 Minuten auf den den Platz. Fällt aktuell mit Oberschenkelproblemen aus.

Leart Paqarada ist in Köln Stammspieler. WITTERS Leart Paqarada ist in Köln Stammspieler.

Leart Paqarada (1. FC Köln): Unumstrittener Stammspieler in einer allerdings erfolglosen Mannschaft. Der Effzeh holte erst einen Punkt.

Jannes Wieckhoff (Heracles Almelo): Steht mit seinem Team zwar besser da als Medic mit Ajax und war beim Tabellenachten mit einer Ausnahme immer im Kader. Eingewechselt aber wurde er bislang noch kein einziges Mal.

Marcel Beifus (Karlsruher SC): Auch bei seinem neuen Verein nur Bankdrücker. Bislang bei drei Einwechslungen mit einer Netto-Spielzeit von sechs Minuten.

Igor Matanovic (Karlsruher SC): Kam in allen Partien, seit er bei den Badenern ist, zum Einsatz. Zweimal davon in der Anfangsformation. Seine Durststrecke geht aber weiter, ist noch ohne Treffer und Assist.

Sandhausen: Zander weiter im Pech – Otto als Torjäger

Luca Zander (SV Sandhausen): Das Verletzungspech ist mit ihm gewechselt. Verpasste die ersten fünf Saisonspiele wegen Problemen am Sprunggelenk, spielte einmal, musste wieder pausieren, wirkte in zwei Partien mit, um jetzt mit Muskelfaserriss auszufallen.

David Otto hat in Sandhausen sein Glück gefunden. imago/foto2press David Otto hat in Sandhausen sein Glück gefunden.

David Otto (SV Sandhausen): Absolut gesetzt, was er mit Leistung zurückzahlt. Hat bereits vier Drittliga-Treffer und zwei Assists gesammelt, immer in der Startelf, nur einmal ausgewechselt.

Dennis Smarsch (MSV Duisburg): Kommt auch eine Liga tiefer nicht über die Reservistenrolle hinaus. Laboriert zudem seit drei Wochen an Patellasehnenproblemen und muss pausieren.

Franz Roggow (Borussia Dortmund II): Als einer, der zuvor maximal Regionalliga gespielt hat, beim BVB angekommen. Hat bereits acht Einsätze angehäuft, zwei davon in der Startelf.